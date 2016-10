Parteien-News.de: News, Infos & Mitteilungen von bzw. zu Parteien in Deutschland zur Information und zum Nachl

Das Parteien-Portal Parteien-News.de bietet News, Infos & Mitteilungen von bzw. zu Parteien in Deutschland zur Information und zum Nachlesen!

(firmenpresse) - Der News-Blog Parteien-News.de bietet News, Infos & Mitteilungen von bzw. zu Parteien in Deutschland zur Information und zum Nachlesen - oft auch it hilfreichen Web-Links und / oder Video-Links.



Eine politische Partei (von lateinisch pars, Genitiv partis "Teil") ist ein auf unterschiedliche Weise organisierter Zusammenschluss von Menschen, die innerhalb eines umfassenderen politischen Verbandes (z.B. eines Staates o. Ä.) danach streben, politische Macht zu erringen, um ihre eigenen sachlichen oder ideellen Ziele zu verwirklichen und/oder persönliche Vorteile zu erlangen.



Parteien-News.de bietet Parteien News & Parteien Infos für alle, die sich über aktuelle Vorhaben / Ansichten etc. von und zu Parteien informieren möchten.



Link zum Parteien-Portal Parteien-News.de: http://www.parteien-news.de



Parteien bzw. Autoren veröffentlichen dort (nach kurzer Anmeldung und dann mit sofortiger Freischaltung) News / Infos / Mitteilungen,



Wähler bzw. Leser posten dort (nach kurzer Anmeldung) über die Kommentar-Funktion der Artikel Fragen und Meinungen zu den Parteien-News und -Infos. Die Autoren können dann direkt auf die Fragen und Meinungen anworten und so ihre Ansichten und Absichten weiter erläutern.



Link zu aktuellen News von Parteien-News.de: http://www.parteien-news.de/modules.php?name=PresseMitteilungen



Zitiert zu den Themen "Parteien-Portal, Partei, Parteien, Parteien News, Parteien Infos, News-Blog, Parteien-News.de" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia



Beitrag von Sonntag, dem 09. Oktober 2016







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.parteien-news.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.10.2016 - 22:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1409938

Anzahl Zeichen: 1916

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.