TCL Corporation stellt die Premium Untermarke XESS vor

(ots) - Das multinationale

Elektronikunternehmen TCL Corporation präsentierte am 28. September

in Guangzhou, China, seine neuen Produkte für den Herbst 2016. Im

Rahmen der Veranstaltung stellte TCL seine neue Premium Untermarke

XESS ebenso wie die X1 und X2 TV-Serien sowie die S1 Serie von Big

Pads dieser Marke vor. Die Cheftrainerin der chinesischen

Damenvolleyballnationalmannschaft, Lang Ping, die seit 20 Jahren eine

enge Freundin von TCL ist, nahm an der Veranstaltung teil und wurde

zur Botschafterin von XESS TV gekürt.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160930/413713



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160930/413714



Die Markteinführung von XESS erregte große Aufmerksamkeit



Der Chairman und CEO von TCL, Tomson Li Dongsheng, erklärte auf

der Veranstaltung die weitreichende Bedeutung der Einführung dieser

Premium Untermarke. Als einer der Pioniere unter den chinesischen

Herstellern, die weltweit tätig sind, ist TCL der festen Überzeugung,

dass hohe Markenbekanntheit der Schlüssel zum Erfolg ist. Man

erwartet von der Marke XESS durch anhaltende Innovation von

Technologie, Design und Qualität die Stärkung der Position des

Markenportfolios von TCL auf der internationalen Bühne. Des Weiteren

wurde die Marke XESS speziell entwickelt, um durch verbesserte

Technologie und Produktqualität die Erwartungen der Kunden an

hochwertige Produkte zu erfüllen. Ebenso plant TCL mithilfe der

"Doppel+" Strategie die Servicekompetenz bei seinen intelligenten

Produkten und verknüpften Anwendungen zu nutzen und durch die

Einbeziehung der Vorteile von "intelligent + Internet" die Marktlücke

weiter zu füllen.



Alice Lee, General Manager des Brand Management Center von TCL,

erklärte während der Veranstaltung das Konzept von XESS im Detail.

Die Philosophie, die hinter der neuen Marke steht, stützt sich auf



die vier Unternehmensrichtlinien: die Verfügbarkeit eines Eliteteams,

das nach Höchstleistungen strebt, die Festlegung neuer

Branchenmaßstäbe bei technologischer Innovation, die Darstellung der

unvergleichbar hohen Qualität der Produkte durch verbesserte

Konfigurationen, und die Einführung einfacher, aber trotzdem moderner

Designs, welche die Einmaligkeit der Ästhetik unterstreichen.



Lang Ping zur Botschafterin der XESS Linie von Fernsehprodukten

gekürt



Lang Ping, die Cheftrainerin der chinesischen

Damenvolleyballnationalmannschaft, nahm an der Veranstaltung teil und

präsentierte die Marke XESS. Sie wurde zur Botschafterin der XESS

TV-Produkte gekürt. Chairman Li von TCL brachte seine Freude über die

Präsentation der Premium Untermarke von TCL durch Lang Ping zum

Ausdruck. "Der Ursprung in China und die Zugehörigkeit zur Welt" sind

Gemeinsamkeiten von Lang Ping und XESS.



Während der Veranstaltung erzählte Lang die Geschichte ihrer

Freundschaft mit Chairman Li von TCL und in weiterem Sinne mit TCL.

Es handelt sich um eine Freundschaft, die auf mehr als 20 Jahre

zurückblicken kann und die begann, als TCL der chinesischen

Damenvolleyballmannschaft in einem schwierigen Moment half. Nach

Meinung von Lang ist Chairman Li ein sehr ambitionierter Unternehmer,

der seine eigenen Ideen unbeirrbar verfolgt. Ebenso stimmt Lang

absolut mit der Unternehmensphilosophie von TCL überein, die bei

handwerklichem Können nach Höchstleistungen strebt sowie eine

"Kämpfermentalität" und einen innovativen Geist vorsieht, und die

ihrer Ansicht nach alle maßgeblich zum Erfolg von TCL beitrugen.



Die X1 und X2 TVs der Marke XESS sind eine perfekte Kombination

der hohen Qualität, die Chairman Li verfolgt. Die beiden

Fernsehprodukte integrieren das Beste, das an Leuchtstoffen verfügbar

ist - die Yuecai Quantum Dot Displaytechnologie, die herausragende

Leistung bei Farbspektrum, reinem Farbdisplay und genauer

Farbdarstellung bietet. Der patentierte

Bildqualitätsverarbeitungsprozessor verbessert die Bildqualität

dramatisch auf verschiedenen Ebenen. Besonders zu erwähnen ist, dass

in den X1 die Partition-Gegenlichttechnologie mit der höchsten Anzahl

an Licht emittierenden Zellen der Branche integriert ist und dass er

über eine Branchen führende OD 8 mm Displaylösung verfügt.



Die beiden Produkte beweisen das Qualitätsstreben bei Design. Der

X1 durchlief mehr als 20 Testproduktionsverifizierungen, die

insgesamt 2.500 Stunden dauerten, und bei denen jede einzelne

Baugruppe sowie die einzelnen Komponenten der Baugruppen geprüft und

validiert wurden. Der X2 besitzt ein einfaches und doch elegantes

Aussehnen, das die Bemühungen von 40 führenden Designern aus sechs

Ländern widerspiegelt. Die XESS Fernsehgeräte sind repräsentativ für

verschiedene hochmoderne Produkte von TLC, die im Rahmen der

"Intelligenz + Internet" Strategie hergestellt wurden. Beide Produkte

verfügen über das Home Intelligent Control Center, das drei

Verwendungsoptionen umfasst: Magic Cinema, den Home Modus und den

Intelligent Control Modus.



Der S1, das Big Pad Produkt von TCL Communication unter der XESS

Familie, zielt auf die "Sandwich Familie" ab, d. h. Paare, die

zwischen ihre Kinder und Eltern "eingepresst" sind. Er verfügt über

maßgeschneiderte Kindererziehungs-, Ernährungs- und Büro-Modi, welche

die Anforderungen der unterschiedlichen Generationen in einer

Familieneinheit erfüllen. Zusätzlich unterstützt das Modell Gesten-

und Sprachsteuerung sowie das Management mehrerer Programme mithilfe

verschiedener, gleichzeitig offener Fenster, und man kann zwischen

den Fenstern mit einem Joystick hin- und herspringen, sodass Nutzer

mehrere Aufgaben gleichzeitig und effizient durchführen können.



TCL entwickelt basierend auf der "intelligent + Internet"

Strategie ein neues Ökosystem



Zusätzlich zu den Premiumprodukten der Marke XESS führte TCL

Corporation auch eine Reihe innovativer Produkte der Marke TCL ein.



TCL Communication brachte zwei Mobiltelefone auf den Markt - das

TCL 950 und das TCL 580. Das TCL 950 wurde als komplette mobile

Business-Lösung für vielbeschäftigte Manager entwickelt. Ihr Meeting

Assistant verfügt über eine hochwertige Aufzeichnungsfunktion mit

Geräuschunterdrückung und unterstützt zwei Voice-to-Text

Möglichkeiten, von denen die eine modernste Technologie zur Erzielung

höherer Genauigkeit einsetzt und die andere Voice-to-Text auch ohne

Internetverbindung erlaubt. Beide sind in der Lage, sowohl Sprache

als auch Text gleichzeitig aufzuzeichnen. Das zweite Produkt, das

TCL580, wurde für junge Menschen konzipiert, die neu in den

Arbeitsmarkt eintreten, und es kombiniert Metall und Glas um ein

übergangsloses Aussehnen und Gefühl zu erzeugen.



TCL Home Appliances führte eine noch größere Produktpalette ein,

zu deren Höhepunkten ein luftgekühlter, viertüriger (in der Form

eines + Zeichens) Zweifrequenzkühlschrank, der auf 17 patentierten

Technologien aufbaut, sowie eine bahnbrechende schmutzfreie

Waschmaschine zählen. Die "intelligenten und personalisierten"

Klimaanlagen von TCL heben das Konzept der Klimaregelung in

Wohnräumen auf ein neues Niveau, bei dem die Produktverbesserungen

auf dem Feedback von Kunden aufbauen, sodass es sich um von

"Anwendern vorgeschlagene Verbesserungen" handelt. Die F1 Serie der

Doppelschlauchklimaanlagen der Marke Zhixiao zielen auf den

Seniorenmarkt ab, während die "Lexiang" Serie der musikalischen

Klimaanlagen, die während des Betriebs Musik spielen, bei Konsumenten

besonders beliebt ist. Die neue intelligente Gesundheitsanwendung von

TCL, der TCL800F Luftreiniger, erfüllt oder überschreitet die meisten

staatlichen Richtwerte für die Entfernung von Partikeln aus der Luft,

und bietet eine herausragende Leistung für den Wohnraum.



In den letzten Jahren hat TCL neue Ökosysteme entwickelt, die

intelligente Produktion und Dienstleistungsmerkmale kombinieren, die

über das Internet bereitgestellt werden können, und sich auf

Wohnraum-, Mobilfunk- und kommerzielle Anwendungen konzentrieren.

Während das Ökosystem von TCL insgesamt in vier "ökologische Ketten"

unterteilt ist - Bildung, Unterhaltung, Lifestyle und Spiele -, von

denen jede schrittweise einen gewissen Reifheitsgrad des angebotenen

Anwendererlebnisses erreicht, weisen die Verbraucheranwendungen über

das Internet gewisse Vorteile aufgrund differenzierter Inhaltsdienste

auf.







