Rheinische Post: Nach Chemnitz fordert Union verstärkte Sicherheitsüberprüfung aller Flüchtlinge

(ots) - Angesichts des Terrorverdachts gegen einen

syrischen Flüchtling in Chemnitz fordert die Union eine verstärkte

Sicherheitsüberprüfung im Asylverfahren. "Der Bundesnachrichtendienst

und das Bundesamt für Verfassungsschutz müssen noch intensiver in die

Befragung und Überprüfung der Migranten einbezogen werden", sagte

Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Der Fall in

Chemnitz zeige, wie wichtig die enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten befreundeter Länder sei.

Er zeige aber auch, wie richtig es war, seit dem 1. Februar bei

sämtlichen syrischen Flüchtlingen wieder eine persönliche Anhörung

durchzuführen.



