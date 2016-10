NOZ: Auto-Experten verurteilen Förderung von E-Autos als "falsches Instrument"

(ots) - Auto-Experten verurteilen Förderung von E-Autos

als "falsches Instrument"



Branchenexperten Bratzel und Dudenhöffer halten Zuschuss für

politischen Aktionismus



Osnabrück. 100 Tage nach Einführung der Kaufprämie für

Elektroautos kritisieren zwei Automobilexperten das Instrument als

wirkungslos und falsch. Ferdinand Dudenhöffer von der Universität

Duisburg-Essen sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Montag): "Eigentlich wollten große Teile der Berliner Koalition die

Prämie nicht. Weil die Wahlen näher rücken und das vorgegebene Ziel

der Kanzlerin, bis 2020 eine Million Elektroautos auf der Straße zu

haben, dermaßen scheitert, hat man versucht, mit Aktionismus den

Eindruck zu erwecken, die Kanzlerin tut was." Die Prämie sei nach den

Regeln der Politik, nicht nach denen des Marktes entworfen worden.



Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch

Gladbach warnt vor einem Bedeutungsverlust der deutschen

Automobilindustrie. "Die Kaufprämie ist das falsche Instrument. Wir

haben kein Nachfrageproblem, sondern ein Infrastruktur- und

Innovationsproblem", sagte Bratzel im Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Montag). Der Autoexperte glaubt, dass es für

die deutsche Industrie darum gehe, am Markt mitzuhalten. Hersteller

wie Tesla und Renault seien wesentlich erfolgreicher in der

Entwicklung. "Wenn wir nicht mehr den Takt der Branche bestimmen,

sieht es für die deutsche Automobilindustrie schlecht aus. Dabei

haben wir eigentlich eine sehr hohe Innovationskompetenz." In Zukunft

werde das Geld beim Auto nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor,

sondern mit Batterien verdient, prognostiziert Bratzel. Da seien

jedoch Koreaner, Japaner und Chinesen innovativer.







