Neuer Salon "Fellnasen Stylist" macht Hundefell fit für den Winter

Die Neueröffnung des Hunde- und Katzensalons"Fellnasen Stylist" in der Bernsdorfer Strasse 26 in Chemnitz bietet ab sofort eine zentrale und professionelle Anlaufstelle für Hunde- sowie Katzenhalter und ihre Vierbeiner.

Fellnasen-Stylist: Goldendoodle Dusty (Bildquelle: @Fellnasen Stylist)

(firmenpresse) - Die kalte Jahreszeit kommt in großen Schritten auf uns zu. Bald sammeln sich wieder Streusalz, Schnee und Eis in dem Fell der vierbeinigen Lieblinge. Regelmäßige Pflege des Fells und der Pfoten verringern das Risiko von Entzündungen oder Ekzemen, Verfilzung des Fells und ermöglichen einen optimalen Wärmeaustausch des Fellkleides.

Yvonne Strakosch, Inhaberin von Fellnasen Stylist macht ab sofort im eigenen Hundesalon in Chemnitz Hundefell und -Pfoten fit für den Winter.



Die gelernte Hunde- und Katzenfriseurin, die bislang ihren Service mobil anbot, eröffnet am 10.10.2016 in der Bernsdorfer Strasse 26, 09126 Chemnitz ihren Salon Fellnasen Stylist. Auf ca. 60 qm bietet sie das gesamte professionelle Dienstleistungsspektrum rund ums Waschen, Schneiden Scheren und Pflege sowie Ernährung für Hunde und Katzen. Ob rassespezifische Fellbearbeitung, Ohren, Augen und Krallenpflege oder auch Ungezieferbehandlung - nicht nur der tierische Kunde ist König. In einer gemütlichen Sitz und Lese-Ecke kann zudem der Tierhalter bei einer Tasse Kaffee auf seinen Liebling sich die Wartezeit verkürzen.



Der Salon liegt zentral nahe des Chemnitzer Zentrums, verfügt über Parkplätze in unmittelbarer Nähe und ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.



Hunde- und Katzensalon in Chemnitz

Fellnasen Stylist

