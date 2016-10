JSR-Wochenrückblick KW 40

(PresseBox) - Letzte Woche berichteten wir noch von einer Konsolidierung der Edelmetallmärkte. Doch dann, am Dienstag, stürzte der Goldpreis auf rund 1.242 USD ab. Der Auslöser schien schnell gefunden. Besser als erwartete Wirtschaftsdaten sollen den Goldpreis, und den kleinen Bruder Silber, in die Tiefe gerissen haben. Am Freitag wurden dann die Daten vom US Arbeitsmarkt veröffentlicht, die schwächer als erwartet ausfielen. Diese konnten dem Goldpreis wieder etwas auf die Sprünge helfen, so dass er die Woche bei rund 1.257 USD beendete. Silber traf es, wie eigentlich immer, noch härter und stürzte vom Montagshoch 19,29 USD um bis zu 12 %, auf kurzzeitig fast 17,00 USD, ab. Bis auf 17,55 konnte sich das Edelmetall dann am Freitag wieder erholen. Heute ist in Kanada Feiertag (Thanksgiving), in den USA wird aber gehandelt. Auch die Chinesen kehren von ihrer Goldenen Woche zurück. Es wird also spannend, wie Gold und auch Silber in die neue Woche starteten.

Wie immer an dieser Stelle haben wir Ihnen die unserer Ansicht nach interessantesten Artikel unserer Redaktion aus der vergangenen Woche zur Ihrer Information zusammengestellt. Lesen Sie Details in unserem aktuellen Wochenrückblick.

Silber auf dem Schirm

Touch-Screens sind aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Damit die Bildschirme "wischbar" sind, ist eine besondere Beschichtung nötig. Dabei wird heute am häufigsten Indiumzinnoxid verwendet. Dieses Material ist jedoch relativ teuer und die Versorgung unterliegt gewissen Risiken. Auch ist es für flexible Bildschirme zu spröde. Große Unternehmen wie etwa LG oder HP verwenden Silber bereits in Form von Silber-Nanodrähten in ihren Produkten.

Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/silber-auf-dem-schirm/

Öl teurer - Lithium boomt

Da für die kommenden Jahre ein weiterer Anstieg der Erdölnachfrage prognostiziert wird und derzeit die Förderung außerhalb der OPEC auch eher stagniert oder sogar zurück geht, könnte der Preis mittelfristig tatsächlich über 50 Dollar liegen, zeitweise auch darüber schießen. Und ein hoher Ölpreis wird auch wieder die Suche nach günstigen Alternativen stärker vorantreiben. Im Energiesektor sind dies die Möglichkeiten aus Sonne, Wasser und Wind Strom zu erzeugen. Aber wie speichern?



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/oel-teurer-lithium-boomt/

Caledonias 'Blanket'-Mine steigert Goldproduktion im 3. Quartal um 23 %

Mit insgesamt 13.430 Unzen lag Caledonia Mining am Ende rund 23 % über dem Vorjahresergebnis und 7,4 % über dem Resultat des Vorquartals. Zudem fehlen der Gesellschaft damit nun nur noch etwa 13.240 Unzen, um das für dieses Jahr gesteckte Förderziel von 50.000 Unzen zu erreichen. Dies dürfte angesichts des weiter fortschreitenden Produktionsausbaus realistisch sein, zumal man gerade dabei ist, eine neue Kugelmühle in Betrieb zu nehmen, mit der sich die Kapazität der Erzverarbeitungsanlage um 20 % auf 1.800 Tonnen Gestein pro Tag erhöhen wird.

Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/caledonias-blanket-mine-steigert-goldproduktion-im-3-quartal-um-23/

Gold contra Bargeldverbot

Ende Oktober 2016 machen die Gegner des Bargeldverbots mobil. Bei einer großen Kundgebung in Frankfurt am Main am 22. Oktober wollen sie, die Initiative Stop-Bargeldverbot, die Bürger auf diese Gefahr hinweisen. Namhafte Bargeldverbot-Gegner haben sich dafür ebenfalls angesagt. So zum Beispiel auch Gottfried Heller, der bekannte Vermögensverwalter aus München, ehemals Partner der Börsenlegende André Kostolany.

Details: http://www.js-research.de/...

Uranium Energy, Altona Mining und Sibanye mit unterschiedlichsten Neuigkeiten

Die Themen: Positives Gerichtsurteil für Uranium Energy, Verlängerung des Joint Venture Abschlusstermin zwischen Altona Mining und 'SRIG' und Verletzte bei Sibanyes 'Cooke'-Betrieben.

Details: http://www.js-research.de/de/research/altona-mining/news/news/detail/News/uranium-energy-altona-mining-und-sibanye-mit-unterschiedlichsten-neuigkeiten/

Die Kaufkraft erhalten

Das Oktoberfest in München ist zu Ende. Zum Anlass des größten Volksfestes gibt es immer viele Nebenbetrachtungen. So hat zum Beispiel die Allianz eine Berechnung herausgegeben, wie sich 10 Euro an Kaufkraft entwickelt haben. Warum 10 Euro? Nun 2016 kostete eine Maß Bier rund 10,50 Euro auf dem Oktoberfest. 1960 kostete die Maß noch 0,95 Euro, damals noch in harter D-Mark bezahlt.

Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/die-kaufkraft-erhalten/

Brazil Resources - gut gelaufen und immer noch günstig?

Der Edelmetallexperte und Mitherausgeber des Investmentmagazins Jim Rickards Gold Speculator, Byron King, erläuterte kürzlich noch einmal, warum der kanadische Edelmetall- und Uranexplorer Brazil Resources mit dem Erwerb des 'Titiribi'-Gold-Kupfer-Projekts in Zentralkolumbien ein echtes Schnäppchen gelandet hat und weshalb er die Aktie noch für günstig hält.

Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/brazil-resources-gut-gelaufen-und-immer-noch-guenstig/

