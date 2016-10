PS-starke Pkw häufiger kaskoversichert - 69 Prozent Vollkaskoanteil bei Porsche

Rund die Hälfte der Pkw mit mehr als 200 PS hat Vollkaskoschutz /

umfassendere Deckung bei teuren Fahrzeugen / Je älter der Pkw, desto

seltener ist er kaskoversichert - Ausnahme Young- und Oldtimer über

25 Jahre



Je mehr PS das eigene Auto hat, desto häufiger wählt der Fahrer

eine Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug. Diese deckt auch selbst

verursachte Schäden am eigenen Fahrzeug ab. Bei Pkw bis 50 PS beträgt

der Vollkaskoanteil nur zwei Prozent, bei Boliden mit mehr als 200 PS

fast 50 Prozent.



Nicht nur für PS-stärkere, sondern auch für teurere Pkw wählen

Autofahrer häufiger eine Kaskoversicherung. Bis 10.000 Euro Neuwert

haben nur sieben Prozent der Fahrzeuge Vollkaskoschutz, über 50.000

Euro Neuwert sind es 51 Prozent.



Auch neuere Pkw sind häufiger kaskoversichert, d. h. mit

zunehmendem Alter des Fahrzeugs wählen CHECK24-Kunden häufiger einen

reinen Haftpflichtschutz. Ausnahme: Bei Pkw über 25 Jahren nimmt der

Kaskoanteil wieder zu. Möglicher Grund: der steigende Zeitwert von

Liebhaberfahrzeugen.*



Bei der Wahl des Deckungsumfangs der Kfz-Versicherung sind nicht

nur PS, Neuwert und Alter des Fahrzeugs, sondern vor allem die

persönliche finanzielle Situation des Halters entscheidend. Kann er

einen Schaden am eigenen Auto nicht aus eigener Tasche bezahlen, ist

auch für ältere Pkw mit wenig PS und geringem Zeitwert ein

Kaskoschutz sinnvoll.



Je mehr PS und je teurer das Auto, desto häufiger ist es

vollkaskoversichert



Nur zwei Prozent der Pkw bis 50 PS haben eine

Kfz-Vollkaskoversicherung. Über drei Viertel der Fahrzeuge sind

ausschließlich haftpflichtversichert. Dadurch entfällt z. B. der

Versicherungsschutz bei Diebstahl, selbst verursachten Schäden am

eigenen Pkw oder Vandalismus.



Mit steigender PS-Zahl nimmt der Vollkaskoanteil zu: Autos mit



mehr als 200 Pferdestärken sind fast zur Hälfte voll- und nochmal zu

rund 30 Prozent teilkaskoversichert. Weniger als ein Viertel der

CHECK24-Kunden verzichtet für den PS-Boliden auf einen Kaskoschutz.



Ähnliches Bild beim Fahrzeugneuwert: Je höher, desto häufiger ist

das Auto vollkaskoversichert. Der Anteil steigt von sieben Prozent

(bis 10.000 Euro Neuwert) auf über 50 Prozent (ab 50.000 Euro

Neuwert). Eine reine Haftpflicht-, aber auch eine

Teilkaskoversicherung ist bei teureren Fahrzeugen weniger gefragt.



69 Prozent der Porsche vollkaskoversichert - höchster Anteil reine

Haftpflicht bei Daewoo



Paradebeispiel sind die Porschefahrer: Mit 69 Prozent

Vollkaskoanteil sind sie einsame Spitze unter den CHECK24-Kunden.

Weitere 20 Prozent haben für ihren Sportwagen einen Teilkaskoschutz

abgeschlossen. Ihre versicherten Fahrzeuge haben durchschnittlich

mehr als 300 PS und einen Neuwert von über 65.000 Euro - ebenfalls

Spitzenwerte unter den betrachteten Marken.**



Das Gegenbeispiel zu Porsche ist die mittlerweile vom Markt

verschwundene südkoreanische Marke Daewoo. CHECK24-Kunden haben für

69 Prozent dieser Pkw-Modelle ausschließlich eine

Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Mögliche Grunde dafür: Die

versicherten Daewoo haben im Schnitt nur rund 85 PS und einen Neuwert

von unter 12.000 Euro. Zudem sind die Modelle mit über 13 Jahren

deutlich älter als der Durchschnitt.



Kaskoschutz bei älteren Fahrzeugen selten, bei Young- und

Oldtimern wieder zunehmend



Für Pkw, die maximal fünf Jahre alt sind, wählen 93 Prozent der

CHECK24-Kunden einen Kaskoschutz. Mit steigendem Fahrzeugalter nimmt

der Anteil von Voll- und Teilkaskoversicherung rapide ab. Autos

zwischen 16 und 25 Jahren haben nur zu etwa einem Viertel einen

umfassenderen Versicherungsschutz.



Allerdings: Bei Fahrzeugen über 25 Jahren nimmt der Voll- und

Teilkaksoanteil wieder zu. Ein möglicher Grund dafür ist, dass

bestimmte, gut erhaltene Liebhaberfahrzeuge mit steigendem Alter

wieder an Wert gewinnen und deshalb auch gegen Diebstahl oder

Vandalismus abgesichert werden. Unter den über 25 Jahre alten Pkw

verstecken sich beispielsweise Mercedes-Benz SL Coupés, Porsche 911er

oder das Fiat-Cabriolet Pininfarina.



*weitere Infos und Grafiken unter http://ots.de/pn3Vi

**nur Marken mit mindestens 1.000 Abschlüssen im Betrachtungszeitraum



