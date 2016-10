60 Jahre beste Hotel- und Restaurantempfehlungen - Der Varta-Führer 2017 ab sofort im Fachhandel

Ostfildern, im Oktober 2016?Bereits seit 1957 gibt es den Varta-Führer in seiner bewährten Printversion. Jetzt - fast sechs Jahrzehnte später - ist die Jubiläumsausgabe Der Varta-Führer 2017 im Fachhandel erschienen. Besonderes Highlight der Buchau

Der Varta-Führer

(firmenpresse) - Ostfildern, im Oktober 2016 ? Bereits seit 1957 gibt es den Varta-Führer in seiner bewährten Printversion. Jetzt - fast sechs Jahrzehnte später - ist die Jubiläumsausgabe Der Varta-Führer 2017 im Fachhandel erschienen. Besonderes Highlight der Buchausgabe ist ein umfangreiches Special im Einleitungsteil mit einem Rückblick auf 60 Jahre Varta-Führer. Auf 1.500 Seiten empfiehlt und bewertet der renommierte Hotel- und Restaurantführer deutschlandweit 5.900 Hotels und Restaurants.



Prominente Gratulantin



Zum Sechzigsten gratuliert Sarah Wiener den Machern des Varta-Führers mit einem persönlichen Grußwort. Die leidenschaftliche Spitzenköchin, die selbst ein erfolgreiches Catering-Unternehmen, ein biozertifiziertes Restaurant sowie eine Bio-Holzofenbäckerei betreibt, gesteht: "Der Varta-Führer gefällt mir, weil er zu den wenigen unabhängigen Hotel- und Restaurantführern in Deutschland gehört. Im Varta-Führer wird nicht geschwafelt, sondern mit hohem redaktionellen Anspruch das fachmännische Urteil der unabhängigen Hotel- und Gastronomie-Experten wiedergegeben.?



Der Varta-Führer 2017 ? Die Zahlen & Fakten



Geprüft, kommentiert und bewertet: Für Urlauber sowie Geschäftsreisende dient auch die 60. Auflage als verlässliche Informationsquelle und wichtiger Wegweiser zu den besten Adressen im Land. Abgedeckt wird die gesamte facettenreiche Hotel- und Gastronomie-Landschaft Deutschlands: von Budget- über edle Boutique-Hotels bis hin zu Luxusdomizilen. Unter den Gastronomie-Empfehlungen finden sich Landgasthöfe, Cafés, Bars, Weinstuben und Brauereigaststätten, aber auch Gourmetrestaurants. Alle im Varta-Führer empfohlenen Häuser nahmen die kritischen Expertinnen und Experten unter die Lupe und vergaben die bekannten Varta-Diamanten. Mit der Höchstbewertung ? nämlich 5 Varta-Diamanten ? sind insgesamt 26 Hotels und 12 Restaurants ausgezeichnet worden. Hotels, die mit 5 Diamanten gekürt werden, gelten in jeder Hinsicht als erstklassig und richtungsweisend für die Hotellerie. Die 12 hochdekorierten Restaurants überzeugen durch luxuriöses Flair, erstklassigen Service und außergewöhnliche Küchenleistungen. 985 Varta-Tipps wurden in den Kategorien Küche, Service und Ambiente vergeben - damit hat sich die Anzahl der Spitzenbetriebe gegenüber dem Vorjahr noch einmal erhöht. Zusätzlich enthält der Varta-Führer 2.110 Städte und Gemeinden mit nützlichen Ortsinformationen sowie 121 Citypläne für die wichtigsten Destinationen.





Smartphone, Tablet & Co



Für alle Tablet-User wird der Varta-Führer 2017 selbstverständlich auch als E-Book angeboten. Das ePub-Format bietet viele praktische Zusatzinformationen, u.a. eine bequeme Volltextsuche sowie Direkt-Verlinkungen zu den Hotels und Restaurants.



Über den Varta-Führer:



Im breiten Spektrum der Reisebuchungs- und Bewertungsplattformen im Internet nimmt der Varta-Führer eine Ausnahmestellung ein. Neutralität und Unabhängigkeit gelten als Grundlage der Hotel- und Restaurantbewertungen. Die Varta-Diamanten, das Label ?Gut & Günstig? und die beliebten Varta-Tipps werden auf der Basis anonymer Tests vergeben. Die Website www.varta-guide.de bietet alle Funktionen eines modernen, serviceorientierten Web-Portals. Darüber hinaus finden Benutzer im umfangreichen Freizeit-Guide wertvolle Tipps rund um die empfohlenen Hotels und Restaurants. Der Varta-Führer genießt auch bei namhaften Unternehmen eine große Wertschätzung. So haben reichweitenstarke Plattformen wie die renommierte MOTORPRESSE, der ADAC, Gelbe Seiten oder die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) die Varta-Bewertungen in ihre Internetseiten integriert. Der gedruckte Varta-Führer erscheint einmal jährlich im Verlag MAIRDUMONT.



Pressekontakt:



VARTA-Führer GmbH



Holger Pirsch / Redaktionsleiter



Zeppelinstraße 39



73760 Ostfildern



Tel.: (0711) 4502-182



Fax: (0711) 4502-185



E-Mail: info(at)varta-guide.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.touristiklounge.de/freizeit/60-jahre-beste-hotel-und-restaurantempfehlungen-der-varta-f-hrer-2017-ab-sofort-im



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im breiten Spektrum der Reisebuchungs- und Bewertungsplattformen im Internet nimmt der Varta-Guide eine Ausnahmestellung ein. Genauso wie in der seit Jahrzehnten etablierten Print-Version gelten Neutralität und Unabhängigkeit auch im Online-Portal als Grundlage der Hotel- und Restaurantbewertungen. Die Varta-Diamanten, das Label ?Gut & Günstig? und die beliebten Varta-Tipps werden auf der Basis anonymer Tests vergeben. Die Website www.varta-guide.de bietet alle Funktionen eines modernen, serviceorientierten Web-Portals, das auch auf Seiten namhafter Unternehmen große Wertschätzung genießt. Reichweitenstarke Plattformen wie meinestadt.de, Gelbe Seiten, Deutsche Zentrale für Tou-rismus (DZT), GoYellow oder Pointoo haben die Varta-Bewertungen in ihre Internetseiten integriert. Der gedruckte Varta-Führer erscheint auch weiterhin einmal jährlich im Verlag MAIRDUMONT.

Dies ist eine Pressemitteilung von

VARTA-Führer GmbH

PresseKontakt / Agentur:

VARTA-Führer GmbH

- -

Zeppelinstraße 39

73760 Ostfildern

h.pirsch(at)mairdumont.com

0711/45021011

-



Datum: 10.10.2016 - 09:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1409992

Anzahl Zeichen: 4304

Kontakt-Informationen:

Firma: VARTA-Führer GmbH

Ansprechpartner: - -

Stadt: Ostfildern

Telefon: 0711/45021011





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung