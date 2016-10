Jetzt die schönsten Fincas vom Marktführer Mallorca Fincavermietung buchen

(firmenpresse) - Für seinen Urlaub im nächsten Jahr auf Mallorca sollte man jetzt schon einmal schauen, welche Ferienunterkunft in welcher Region in Frage kommt und sich jetzt seinen Urlaub und seine Wunsch Ferienimmobilie sichern. Wer jetzt seinen Urlaub für 2017 bucht, hat noch eine gute Auswahl an Fincas und Ferienhäuser auf Mallorca. Auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com (https://www.mallorca-fincavermietung.com) findet der Urlauber eine Auswahl von bis zu 1000 Ferien Immobilien. Bei dem Finca Marktführer Mallorca Fincavermietung findet man viele unterschiedliche Ferienimmobilien auf ganz Mallorca. Ferienhäuser, Fincas sowie Landhotels und Fincahotels sind in den unterschiedlichen Regionen zu finden.



Beliebte Regionen auf Mallorca sind jedes Jahr der Norden mit den Orten Pollensa, Puerto de Pollensa und Alcudia, der Osten mit Orten wie Cala Millor, Arta und Cala Ratjada, der Südosten ist durch seinen Vielfalt der Sandbuchten und vielen kleinen Dörfern sehr beliebt geworden mit Orten wie Cala D´Or, Santanyi, Porto Colom und den Dörfern S´Alqueria Blanca, S´Horta, Calonge um hier nur einiges zu nennen. Der Süden ist bekannt durch seinen Traumstrand, dem Es Trenc mit Orten wie Colonia Sant Jordi, Campos und Ses Salines. Weiter südlich finden man dann die Städte Llucmajor, natürlich die Inselhauptstadt Palma und Cala Pi und viele mehr. Die Homepage www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ (https://www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/) bietet für jeden Gast eine passendes Urlaubs Domizil. Der Westen mit Orten wie Andratx und Puerto de Andratx, Soller und Puerto de Soller oder Deia und Santa Ponsa, Paguera und dann natürlich die Bergdörfer wie Estellenc, Valldemossa, Fornalutx usw. Die Insel bietet einfach viel. Wenn man seinen Ort gewählt hat, kann man sich entscheiden, welche Art Ferienunterkunft man mieten möchte für seinen nächsten Urlaub.



Man kann sich eine Finca oder ein Ferienhaus mieten. Dies hängt davon ab, welche Wünsche ich habe bezüglich der Lage. Ein Ferienhaus ist in einem Wohngebiet mit Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Eine Finca liegt ländlich und benötigt auf jeden Fall ein Auto. In seiner Finca genießt man dann allerdings viele Ruhe. Die Agentur www.mallorca-fincavermietung.com verfügt über Ferienhäuser und Fincas, sowie Landhotels in allen Preisklassen. Ein großer Garten mit Pool lädt hier zum Verweilen und Entspannen ein. Im Ferienhaus sind die Grundstücke kleiner, dafür hat man Nachbarn und in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten, meistens Restaurants und vieles für den täglichen Bedarf. Die Ferienunterkünfte kann man mieten von 2 bis 24 Personen. So kann man zu zweit oder mit einer großen Gruppe und natürlich seinen Freuden eine Finca oder ein Ferienhaus buchen.





Ideal sind auch die kleinen Landhotels oder Fincahotels. Hier ist es möglich auch nur mal ein paar Tage auf der Insel Mallorca zu entspannen. Mallorca bietet viele Möglichkeiten und ist zu jeder Jahreszeit schön und vielfältig. Jetzt ist die genau die Richtige Zeit um sich seinen Urlaub für 2017 auf Mallorca zu sichern.





http://www.mallorca-fincavermietung.com



Das Team von Mallorca Fincavermietung bietet Ihnen ein exklusives Angebot von über 900 Ferien Unterkünften wie Fincas, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Landhotels und Fincahotels in allen Preisklassen auf Mallorca und Menorca an. Die ausführlichen Beschreibungen mit vielen Fotos machen das Aussuchen leicht. Sie können Ihren Individual Urlaub buchen und wählen zwischen Ferienhäuser mit privaten Pool, einer ruhigen preiswerten Finca, einer Ferienwohnung am Strand oder einem Landhotel mit Flair für Ihren erholsamen Urlaub auf der Insel. Selbstverständlich können Sie auch eine Luxus Villa mit Meerblick mieten oder ein gemütliches Fincahotel. Die große Auswahl von der schönen, typischen und günstigen Finca bis zum modernen exklusiven Luxus Ferienhaus mit privatem Pool machen einfach Spaß beim Auswählen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite mit den vielen günstigen Last Minute Sonderangeboten für Ihren preiswerten Urlaub in Spanien.

Casas 1963 S.L.U.

Casas 1963 S.L.U.

Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rosselló 23

07002 Palma de Mallorca

info(at)mallorca-fincavermietung.com

0034 971 800 249

http://www.mallorca-fincavermietung.com



