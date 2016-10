Die neue Ausgabe von Das Örtliche für Fulda, Schlüchtern und Umgebung: Mobil, Online und als Buch.

(firmenpresse) - 60.017 private und geschäftliche Kontaktdaten / Mobiles Angebot immer beliebter / Das Örtliche für Fulda, Schlüchtern und Umgebung wird in die Briefkästen ausgeliefert / Bis zu 30 Prozent neue Daten



Frankfurt / Fulda / Schlüchtern. Das Örtliche für Fulda, Schlüchtern und Umgebung: Aktuelle Kontaktdaten für Fulda, Bad Salzschlirf, Eichenzell, Flieden, Freiensteinau, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach, Künzell, Neuhof, Neuhof-Hauswurz, Schlüchtern, Sinntal und Steinau mobil, online und im Buch. Die neue gedruckte Ausgabe enthält 60.017 private und geschäftliche Kontaktdaten auf 408 Seiten. Bis zu 30 Prozent der Daten sind aktualisiert. Die neuen Telefonbücher werden in diesen Tagen in die Briefkästen ausgeliefert. Herausgeber von Das Örtliche für Fulda, Schlüchtern und Umgebung ist der Adolf Christ Verlag in Kooperation mit DeTeMedien.



Das Örtliche Online und Mobil – 365 Tage im Jahr aktuelle Kontaktdaten



Das digitale Angebot von Das Örtliche umfasst zusätzlich zum Online-Portal www.dasoertliche.de, das Mobil-Portal mobil.dasoertliche.de, sowie die Das Örtliche-Apps. Die mobilen Angebote von Das Örtliche erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit und machen bereits 44,1 Prozent der digitalen Nutzung aus. Die smarten Zusatzfunktionen wie Aktuelle Angebote, die Benzinpreissuche oder die themenbasierten Spezialsuchen nach Restaurants, Supermärkten und Geldautomaten begeistern die Generation Smartphone.



Unter www.dasoertliche.de/mobil/ stehen die Das Örtliche-Apps kostenfrei zum Download bereit.



Weitere Informationen sowie Pressebilder auf newsroom.christverlag.de.



Über Das Örtliche:



Das Örtliche ist das führende deutsche Telekommunikationsverzeichnis, wenn es um die lokale Suche geht. Rund 94 Prozent der Deutschen kennen Das Örtliche*. In gedruckter Version gibt es 1047 Ausgaben, die Gesamtauflage aller Verzeichnisse beträgt rund 34 Millionen Exemplare. Weiterhin verzeichnet www.dasoertliche.de bundesweit durchschnittlich rund 17 Millionen Besuche im Monat**. Auch die Nutzung der Mobil-Anwendungen steigt stetig an. Rund 5,7 Millionen Mal wurden die Apps für Android, BlackBerry, iPad, iPhone und Windows Phone heruntergeladen***. Als Werbepartner von weit über 1 Millionen Gewerbetreibenden ist Das Örtliche einer der bedeutendsten Werbeträger in Deutschland.





* Personen ab 16 Jahre, Quelle: GfK-Nutzeranalyse Verzeichnismedien 2015

** Quelle: IVW, www.ivw.de, Stand: 06/2016

*** Stand: 25.07.2016



Pressekontakt:

Johannes Lippert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG

Feldbergstraße 12, 60323 Frankfurt



Tel.:(069) 71 009-0

Fax:(069) 71 009-192

E-Mail: LippertJ(at)christverlag.de



Web: www.christverlag.de

Facebook: www.facebook.com/ChristVerlag







