COROPLAN notes, die magnetische Gedankenstütze

Wer kennt das nicht? Ein kurzer Informationsaustausch ist gewünscht, ein Geistesblitz, eine Unmuts- oder Liebesbekundung soll getan werden und kein Notizzettel zur Hand…..Mit COROPLAN notes magnetischen Haftnotizen haben Sie jetzt stets eine Gedankenstütze griffbereit.

(firmenpresse) - Die quadratischen COROPLAN notes in dem Format 76 x 76 mm, haben eine komplett magnetische Rückseite die sich auf allen eisenhaltigen Flächen abringen lässt. Dadurch geht Ihre Mitteilung nicht verloren. Im Vergleich zu handelsüblichen Notizzetteln sind unsere Notes whiteboardbeschichtet und dadurch abwischbar und immer wieder zu verwenden. Sobald sich Ihre aufgeschriebene Information erledigt hat können Sie diese mit dem Schwamm, der sich an der Rückseite des mitgelieferten Stiftes befindet, wegwischen.

Die vier erhältlichen Farben gelb, grün, lila und orange lassen Ihre Notizen zum optischen Hingucker werden und bringen ein wenig Abwechslung in Ihren Büroalltag. Die kleinen Magnete helfen beim Planen, Markieren und Erinnern und sind wohl noch für unzählig andere Einsatzwecke der passende Kommunikationsträger. Ist der Einsatz vorüber, lassen sie sich einfach Rückstandslos abnehmen und können an einem anderen Ort Verwendung finden.

Mit einer Verpackungseinheit erhalten Sie 20 COROPLAN notes, einfarbig oder vierfarbig.

Klein, quadratisch, praktisch, gut!







Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, ist die MMS einer der größten Hersteller für magnetische Kennzeichnungssysteme. Als Profi ist die MMS Partner für die Ausstattung von Lager, Produktion und Büro:

Magnettaschen, magnetische Etikettenhalter, Magnetschilder- und Etiketten sowie maßgeschneiderte Produkte beinhaltet das Portfolio, ebenso wie magnetische Planungsmittel und Tafelsysteme. Durch einen großen Lagerbestand und Produktion im eigenen Haus schafft es die MMS Lieferzeiten stets kurz zu halten.



Kommentare zur Pressemitteilung