Typisch Frau!

Männliche und weibliche Kommunikationsformen kennen und nutzen lernen.



Sie möchten Karriere machen oder Ihre Zusammenarbeit mit Männern (und Frauen) effektiver gestalten? Dann benötigen Sie ein fundiertes Wissen über männliches und weibliches Kommunikationsverhalten. Eine Einführung in das Thema gibt Ihnen Trainerin und Coach Veronika Langguth.

(firmenpresse) - „Der Schulz hat sich ja wieder mal ganz schön in den Vordergrund gespielt! Und diesem Angeber ist auch noch die Leitung für das neue Projekt übertragen worden, obwohl ich mich zuerst dafür beworben hatte!“ Wütend knallt Office-Managerin Nadine G. ihre Unterlagen auf den Schreibtisch. „Tja, uns Frauen traut man ja nichts zu…“, entgegnet ihre Kollegin.



Dass Männer anders als Frauen denken, fühlen, sprechen und handeln und sich durch ihr Verhalten beruflich Vorteile verschaffen, ist innerhalb des letzten Jahrzehnts zunehmend ein Thema in Literatur und Gesellschaft geworden.



Definieren Sie Ihre weibliche Rolle neu

In führenden Positionen gibt es heute zahlreiche Frauen, die von männlichen Verhaltensweisen gelernt haben und dennoch ihre weiblichen Stärken leben. Machen Sie es ihnen gleich und beobachten Sie innerhalb Ihres beruflichen Umfelds, wie sich erfolgreiche Frauen und Männer verhalten. Übernehmen Sie brauchbare Anteile von beiden.



Als „typisch“ – ob nun angeboren oder anerzogen – gilt bei Frauen: Sensibilität, Emotionalität, Mitmenschlichkeit und Verständnis, Empathie und Einfühlungsvermögen, Körperbewusstsein, Ganzheitlichkeit und Charme. Bei Männern sind es hingegen die folgenden Eigenschaften, die als typisch gelten: Strategie, Sachlichkeit, Stärke, Bestimmtheit, Führungskraft, Direktheit und Durchsetzungsfähigkeit. Seien Sie sich bewusst, dass Frauen Männern einiges voraus haben:



- Frauen denken ganzheitlich: Sie überlegen, was machbar ist, und erwägen die Folgen.

- Frauen sind ausgezeichnete Zeitmanagerinnen: Sie organisieren ihre Arbeit konsequent und mit viel Selbstdisziplin.

- Frauen hinterfragen eingefahrene Organisationsformen und Vorgehensweisen.

- Frauen bringen Projekte zügig voran: Sie entwickeln schnell praktische Lösungswege.

- Frauen sind vorzügliche Teamworker: Sie verfügen über gesteigerte emotionale Intelligenz, achten und berücksichtigen Ideen und Meinungen anderer Menschen.



- Frauen haben Übersicht über gesellschaftliche Zusammenhänge: Durch ihre soziale Verantwortung (Familienangehörige etc.) wissen sie, wie z. B. der Endverbraucher sieht und handelt.

- Frauen sind Kommunikationsexpertinnen und können sich besser auf den ökonomischen, technischen, kulturellen und sozialen Wandel in Gegenwart und Zukunft einstellen (dieser verlangt in erster Linie Kommunikation).



Tipp 1: Setzen Sie weibliche Fähigkeiten bewusst ein und üben Sie typisch männliches (sinnvolles) Verhalten!



Der kleine Unterschied

Männer gebrauchen andere Kommunikationsstrategien als Frauen: Sie möchten die Oberhand gewinnen und sehen das Leben als einen Wettkampf. Es geht ihnen um die Bewahrung von Unabhängigkeit und die Vermeidung von Niederlagen. Sie neigen zu Gesprächsritualen mit Herausforderungen, Scherzen oder spielerischen Herabsetzungen. Um eine unterlegene Position zu vermeiden, gehen sie eher in Opposition.



Frauen sehen das Leben als ein Netzwerk zwischenmenschlicher Bindungen. Ihnen geht es um die Gemeinschaft und die Vermeidung von Isolation. Sie möchten Nähe und Übereinstimmung, geben und brauchen Bestätigung und Unterstützung. Deshalb neigen sie zu Gesprächsritualen, bei denen der Anschein von Gleichheit gewahrt bleibt und die Auswirkung des Geäußerten auf die Gefühlswelt anderer Personen berücksichtigt wird. Sie vermeiden es, mit ihrem Wissen und ihrer Macht zu protzen, und spielen ihre Autorität eher herunter.



Beides hat Vor- und Nachteile. Wesentlich ist, dass Sie um diese Rituale und Strategien wissen. Wenn Sie rituelles Verhalten oder Sprechweisen nicht als Konvention erkennen, sondern für bare Münze nehmen, hat das negative Folgen für beide Seiten. Männer werden dann beispielsweise als feindselig und arrogant angesehen oder Frauen als wenig selbstsicher und inkompetent.



Sie müssen nicht in alle männlich geprägten Rituale einsteigen, sondern in die für Sie nützlichen. In Ihrer Position als Sekretärin oder Office-Managerin sind Sie ohnehin Einzelkämpferin. Kämpfen Sie also mit männlichen Strategien und weiblicher Raffinesse für sich selbst, Ihre Vorteile und Ihre Karriere:



- Üben Sie, Ihre Wünsche, Ideen und Meinungen auszusprechen und äußern Sie klar und unmissverständlich, was Sie können, wollen und brauchen. „Wer nicht sagt, was er möchte, braucht sich nicht zu wundern, dass er es nicht bekommt“ (Madonna).

- Lassen Sie die Angst los, nicht mehr geliebt zu werden. Sie können es nicht jedem Recht machen!

- Gehen Sie in den spielerischen Wettkampf und zeigen Sie Ecken und Kanten.



Auf diese Art erreichen Sie Ihre Ziele und ein Mehr an Ansehen und Autorität. Eventuell wird ein Mann Sie als „Zicke“ bezeichnen, aber insgeheim bewundert er Sie für Ihre Stärke.



