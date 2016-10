Der Berliner Geldspielgerätehersteller punktet mit vielfältigem Angebot für Spielstätten und Gastronomie

Zwischen dem 13. und dem 29. September zeigte BALLY WULFF an insgesamt 13 Standorten deutschlandweit, was es zu bieten hat – nämlich ein durchdachtes Produktsortiment mit innovativen Spielideen. Kunden und Händler zeigten sich begeistert.

Infotage bei BALLY WULFF

(firmenpresse) - Pünktlich zum Herbstanfang präsentierte BALLY WULFF die neusten Highlight-Produkte für Spielstätten und die Gastronomie. Der Geldspielgerätehersteller hatte zu den Infotagen eine neuartige Kombinationsmöglichkeit für seine beliebten Jackpot-Varianten im Gepäck: Der ACTION STAR DYNAMITE punktet durch einen exklusiven Spielemix und ist als 2er-Anlage erstmals wahlweise für den TECHNO JACKPOT sowie den RED HOT FIREPOT verfügbar.



Dass Spielgäste auf maximale Abwechslung stehen, bewies zudem das große Interesse am neuen ACTION STAR 3 IN 1. Denn in diesem Gastropaket sind mit FLAMENCO, MAGNET und TAURUS gleich drei Spielepakete enthalten. „Es kommt bei unseren Kunden sehr gut an, dass sie quasi zu jeder Zeit entscheiden können, welches Spielepaket aktiv sein soll“, erläutert Peter Wick, Vertriebsleiter für die Regionen Süd und West.



Und auch das umfangreichste neue Gastropaket aus dem Hause BALLY WULFF stand im Fokus: Mit 60 Spielen ist der ACTION STAR SUPER HERO vollgepackt mit Klassikern und Innovationen.



Die Berliner haben mit dem Produktlaunch von Spielen wie Triple Dice und Fruit Roulette wieder das richtige Näschen bewiesen. Beide Spiele sind interaktiv, bieten hohes Entertainment und sind leicht zu verstehen - perfekt für das Umfeld Gastronomie. „Im Gastromarkt tut sich zurzeit sehr viel und wir sind mit unserer riesigen Produktpalette der ideale Partner. Der überwältigende Erfolg am Markt gibt uns Recht“, erklärt Geschäftsführer Lars Rogge und fügt hinzu: “An jeden Aufstellplatz gehört mindestens ein Gerät von BALLY WULFF und wir sind auf dem besten Wege dorthin!“



Im Anschluss an die Infotage waren sich alle Besucher einig: Im Vergleich zum Wettbewerb hat BALLY WULFF eindeutig das vielfältigste Angebot und ein wahres Füllhorn an Neuheiten parat.

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen im Segment der Unterhaltungselektronik und vereint die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geldspielgeräten. Der Absatz der Produkte fokussiert sich auf den deutschen Markt, aber auch auf das Exportgeschäft mit den Schwerpunkten Spanien und Italien. Zum Produktportfolio des Berliner Traditionsunternehmens zählen modernste Geldspielgeräte, die durch ihre zeitgemäße Optik, HD-Animation, Touchscreen und eine faszinierende Spielqualität überzeugen. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung unterhaltsamer, kreativer Spielesoftware, die ihren Einsatz in gewerblichen Spielstätten, der Gastronomie aber auch bei lizensierten Onlineanbietern findet. BALLY WULFF bietet für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in den unterschiedlichen Segmenten jeweils das passende Produkt. Somit ist das Unternehmen eine wichtige Größe innerhalb der Freizeitbranche – selbstverständlich unter Beachtung eines umfangreichen, kontrollierten Spielerschutzes. Bereits 1950 gegründet, gehört BALLY WULFF seit 2007 zur westfälischen SCHMIDT Gruppe. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 12 Kundencenter und beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH

