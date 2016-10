Agentur ermöglicht online Gründungen von Firmen in Hong Kong

(firmenpresse) - Die Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG ermöglicht online eine bequeme Firmengründung in Hong Kong. Dadurch greift diese Unternehmern unter die Arme, die in der attraktiven Wirtschaftsmetropole Hong Kong Fuß fassen wollen. Das Unternehmen hilft dabei die verschiedensten Barrieren zu überwinden, damit der Traum Hong Kong nicht schon an einer misslungenen Firmengründung scheitert.



Hong Kong gehört zu den am weitesten entwickelten und reichsten Volkswirtschaften weltweit und ist aufgrund einer offenen Außenwirtschaftspolitik sowie einer sehr liberalen Marktordnung ein attraktiver Standort für internationale Geschäftsleute. Darüber hinaus fungiert Hong Kong als Brücke nach Festlandchina, sodass ebenfalls eine Expansion ins innere Chinas möglich wird.



Die Firmengründung in Hong Kong gestaltet sich für deutsche Geschäftsleute allerdings mehr als schwer. Sprachliche, örtliche, zeitliche und kulturelle Barrieren erschweren die Gründung einer Hong Kong Limited. Ebenso herrschen In China ganz andere Bedingungen und Anforderungen bei der Gründung einer Limited Hongkong.



Damit auf Unwissenheit basierende Fehlentscheidungen verhindert werden können - die ansonsten zu hohen Kosten führen würden - setzt Geschäftsführer David Frisch mit seiner Agentur auf kompetente Partner vor Ort in China. Diese kennen alle in Frage kommenden Abläufe und sind in der Lage sich durch den chinesischen Bürokratiedschungel durchzuschlagen. Das Risiko einer auf Unwissenheit beruhenden Fehlentscheidung wird somit minimiert, denn auch in China ist eine reibungslose Gründung ein wichtiger Meilenstein für Erfolg.



Die Gründung einer Hong Kong Limited erweist sich, durch die Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG, nun als denkbar einfach. Auf der Internetseite muss lediglich ein Formular mit den erforderlichen Daten für die Gründung einer Ltd Hong Kong ausgefüllt werden. Zusätzlich können ergänzende Leistungen des Dienstleisters gebucht werden, damit die Gründung noch reibungsloser funktioniert. Nach ungefähr 14 Tagen ist die Gründung einer Ltd Hong Kong dann vollzogen und das Geschäft in Hong Kong kann beginnen.





Die Agentur lässt einen jedoch auch danach nicht mit seiner Limited Hongkong allein, denn es werden auf Wunsch weitere Serviceleistungen angeboten. So übernehmen Partner die Qualitätsüberwachung vor Ort, die Organisation der kompletten Logistik sowie Buchhaltung und Verwaltung. Weitere Serviceleistungen sind ein internationaler Dolmetscherservice in China, die Beantragung eines Visums und die Buchung einer Chinareise.



Der Geschäftskontakt nach China wird also so leicht wie nur möglich gestaltet, durch ein Unternehmen welches bereits seit 10 Jahren in China präsent ist und mit einer hohen Kundenzufriedenheit glänzt. Dem Abenteuer China steht also, dank der Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG, nichts mehr im Wege.





http://www.newcompany4u.de



Datum: 10.10.2016

