Nach China mit chinatrip4u.de

(firmenpresse) - Mit dem rasanten Aufstieg der Wirtschaftsmacht China rückt auch der Warenhandel mit diesem Land immer mehr ins Blickfeld vieler Unternehmer. Wer heute seinen Geschäftspartner in China besuchen und diesen persönlich kennen lernen möchte, kommt deshalb um eine Geschäftsreise nach China nicht herum. Ein Fabrikbesuch in China kann zudem viel zum besseren Verständnis der Mentalität und der Arbeitsweise beitragen. Eine Geschäftsreise nach China benötigt jedoch gute Vorkenntnisse und eine besondere Organisation. Mit der Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co. KG steht interessierten Geschäftspartnern ein Unternehmen zur Seite, welches sich seit mittlerweile über 10 Jahren erfolgreich im Handel mit China behauptet.



Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat sich von Beginn an ausführlich mit dem Im- und Export mit China beschäftigt und kann seinen Kunden heute mit Fachwissen im Bereich Logistik, Verträge und Produktion weiter helfen. Als Einzelunternehmen von Betriebswirt David Frisch gegründet, hat sich die Agentur auf den Warenhandel mit China spezialisiert. Neben der Organisation von einem Fabrikbesuch in China gehören auch der Transport, Übersetzungen und die Zollformalitäten zu dem angebotenen Serviceleistungen der Firma. Wer heute seinen Geschäftspartner in China besuchen möchte, kann praktisch die gesamte Organisation in die Hände der Agentur Frisch legen. Know-how und Leistung werden dabei maßgeblich von einem erfahrenen Team gut ausgebildeter Mitarbeiter begründet, die



mit ihren Erfahrungen dem interessierten Kunden hilfreich unterstützen. Gut organisiert und unter Beachtung der Einreise- und Visabestimmungen wird hier jede Geschäftsreise zum Erfolg. Mit dem Wissen der Mitarbeiter kann so manche unliebsame Überraschung vermieden oder Probleme von vorn herein ausgeschlossen werden.



Damit eine Geschäftsreise ohne Verzögerungen und großen Zeitaufwand von statten geht, übernimmt die Agentur Frisch praktisch alle wichtigen Wege, die schon vor Beginn der Reise erledigt werden müssen. Mit der Buchung einer kompletten Reise werden dem Kunden praktisch von der Planung bis zum Rückflug verschiedene organisatorische Dinge abgenommen. Entspannt und ohne Strapazen im organisatorischen Bereich kann so die Geschäftsreise in ein unbekanntes Land beginnen. Eine gute Vorbereitung ist nicht umsonst der Beginn erfolgreicher Geschäfte und wird mit den Angeboten der Agentur Frisch weiter verbessert. Das die Geschäftsreise zum Erfolg wird, liegt deshalb nicht zuletzt an einem Partner, der Land und Leute sowie die besonderen Gegebenheiten vor Ort kennt.





http://www.chinatrip4u.de/



yoursmartweb

Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG

Edisonstr. 18

12459 Berlin

email: info(at)ag-frisch.de

Firma: yoursmartweb



