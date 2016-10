Effizienz in ihrer schönsten Form: Geschenkverpackungen aus der Rajaboutique

(firmenpresse) - Ettlingen, 07. Oktober 2016 - An der Packstation im Einzelhandel muss vor Weihnachten jeder Handgriff sitzen. Beim Verpacken von Geschenken für Kunden und Partner gilt: Zeit ist Geld, und effiziente Ready-to-Use Lösungen, die dennoch edel und persönlich wirken, sind gefragt. Die Rajapack GmbH (http://www.rajapack.de/), die deutsche Tochter der RAJA-Gruppe, Europas Marktführer im Bereich des B2B-Versandhandels für Verpackungslösungen, bietet mit Rajaboutique (http://www.rajapack.de/rajaboutique.html) eine große Auswahl an Geschenkverpackungen und -materialien, um Kundenpräsente gekonnt in Szene zu setzen.



Besonders gerne wird dieses Jahr auf Geschenkverpackungen zurückgegriffen, die mit nur wenigen Handgriffen ein optimales Ergebnis liefern. "Die Nachfrage verschiebt sich vom klassischen Geschenkpapier, das zugeschnitten und dem Geschenk entsprechend, mal mehr, mal weniger kunstvoll gefaltet werden muss, hin zur "Ready-to-Use-Lösung" wie Lackpapierbeutel und Geschenkboxen. "Unsere Kunden schätzen die Anwenderfreundlichkeit und Schnelligkeit dieser Lösungen", stellt Delphine Jean, Direktorin für Marketing und Produktmanagement bei Rajapack Deutschland, fest. Schmunzelnd fügt sie hinzu: "Ein weiterer Pluspunkt: Das Ergebnis hängt in deutlich geringerem Maß von der Fingerfertigkeit des Anwenders ab!"



Verkaufspersonal wird zu Verpackungskünstlern

Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil: Denn jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit werden in Parfümerien, Drogerien, Kaufhäusern, in Buchhandlungen, Spielwarengeschäften und Einkaufszentren eine große Zahl Aushilfskräfte eigens zum Verpacken der Einkäufe eingestellt. Unverzichtbar für alle, die den Ablauf und den Verkauf durch lange Wartezeiten an den Kassen ihrer Filialen nicht ins Stocken geraten lassen möchten. Und gleichzeitig ein großer Kostenfaktor.

"Wir haben bei unserer Auswahl darauf geachtet, Produkte ins Sortiment aufzunehmen, die die Arbeit erleichtern - ohne Abstriche in punkto Eleganz. Dank unserer durchdachten Verpackungslösungen kann im Idealfall sogar das Verkaufspersonal ohne zusätzlichen Zeitaufwand das Einpacken gleich mit erledigen. Ein enormer Vorteil gerade auch für kleinere Boutiquen und inhabergeführte Läden. Selbst unförmige Gegenstände stellen keine Herausforderung mehr dar", freut sich Delphine Jean.





Alles drin, alles dran: Praktisch UND elegant

Gutes Beispiel: Die Taschenboxen mit Henkel. Die flach angelieferten Kartons nehmen kaum Platz ein und können direkt an der Verkaufstheke zur Geschenkbox aufgefaltet werden. Dank großer Öffnung wird diese ganz einfach von oben befüllt. Zuklappen, fertig! Dank der Henkel kann die Box den Kunden direkt als Tragetasche mitgegeben werden. Die Seitenfalten sowie die Kartonverstärkung am Boden und auf Höhe der Tragekordeln sorgen dabei für die nötige Stabilität.



Ebenfalls ohne weitere Hilfs- oder Verschlussmittel verpacken Sie mit der raffinierten Geschenkbox mit Satinschleife. Leichter Druck auf die Seiten genügt und schon baut sich die flach angelieferte Box dank Automatikboden auf. Durch die neuartige Faltung ist der Deckel direkt mit der Box verbunden und lässt sich zum Befüllen und Entnehmen öffnen. Sogar die elegante Satinschleife, seitlich angebracht, ist direkt mit der Verpackung verbunden.

"Diese All-in-One-Lösung ist wirklich überzeugend! Und dank der Lackpapierbeschichtung, der Satinschleife und des Farbangebotes silbergrau und weiß-gold erhalten Sie ganz wortwörtlich im Handumdrehen eine perfekte, vollwertige Geschenkverpackung!" beschreibt Delphine Jean den Nutzen der Geschenkbox.



Formstabile Verpackung, ideal für den Versand

Aber auch Online-Händler profitieren. Geht das Geschenk nicht direkt über den Ladentisch, sondern erst einmal in den Versand, sind die "Fertig-Lösungen" ebenfalls ideal. Die Geschenkboxen, in vielen Farb- und Materialvarianten, in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Verschlussvarianten, bieten durch ihre Formstabilität, ergänzt um den Versandkarton, bereits den idealen Schutz.



Die Rajapack GmbH ist die deutsche Niederlassung der international tätigen RAJA-Gruppe. Die französische Unternehmensgruppe bietet ihren insgesamt 500.000 Kunden erstklassige Lösungen und zahlreiche Produkte - rund ums Verpacken und Versenden. Zehn Logistikcenter mit über 160.000 Quadratmetern Lagerfläche ermöglichen es, bestellte Waren innerhalb von 24/48 Stunden in fünfzehn Länder Europas zu liefern. Mit ihren rund 1.600 Mitarbeitern erwirtschaftete die RAJA-Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von 475 Millionen Euro. Im aktuellen Sortiment finden sich mehr als 7.000 innovative und bewährte Verpackungslösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonderen Wert legt das in Ettlingen angesiedelte Unternehmen auf seinen umfassenden Kundenservice, auf ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz sowie eine professionelle Großkunden-Betreuung.

