"Haustier sucht Herz" bei SAT.1 Gold punktet mit starken 2,0 Prozent

(ots) - Tierisch gute Quote und tierliebe Zuschauer:

"Haustier sucht Herz" bescherte SAT.1 Gold mit einem Marktanteil von

2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen starken

Sonntagnachmittag. In der Relevanz-Zielgruppe (F 40-64 J.) punktete

der erste Tiervermittlungstag live im deutschen Fernsehen sogar mit

3,4 Prozent.



In "Haustier sucht Herz" suchten die Moderatoren Matthias Killing

und Marlene Lufen für über 20 Vierbeiner aus Tierheimen in ganz

Deutschland ein neues Zuhause.



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes

Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope

/ ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research Erstellt: 10.10.2016

(vorläufig gewichtet: 9.10.2016)



Datum: 10.10.2016 - 09:18

Sprache: Deutsch

