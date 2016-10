Das TV-Geschmacksfeuerwerk des Jahres: "The Taste" startet am Mittwoch, 12. Oktober 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

"Hier ist ganz, ganz viel Geschmack im Spiel!", "Will ich wieder

haben, macht süchtig!", "Du hast nur diese eine Möglichkeit und den

einen Moment!" Egal, ob zarter Seeigel oder saftiger Wurstsalat - bei

"The Taste" zählt nur eines: der perfekte Löffel. Die vierte Staffel

der größten Koch-Show der Welt startet am Mittwoch, 12. Oktober 2016,

um 20:15 Uhr in SAT.1 mit einem wahren Feuerwerk für verwöhnte

Gaumen. Welche 16 Kandidaten aus ganz Deutschland schaffen es in die

Teams der Spitzenköche Cornelia Poletto (45), Alexander Herrmann

(45), Frank Rosin (50) und Roland Trettl (45)? Welcher Profi- oder

Hobbykoch bereitet mit dem Ticken der Uhr im Ohr den perfekten

Genuss-Löffel zu?



Geschmacks-Gipfel oder Kulinarik-Kummer? Mit seinem konfierten

Kokos-Lachs mit Shiitakepilzen und Guacamole stürzt zum Beispiel

Profikoch Boris (37) aus Brackenheim (Baden Württemberg) die "The

Taste"-Coaches in tiefste Unstimmigkeit. Wo Cornelia Poletto "einen

leichten Spüli-Geschmack" attestiert, gehen Frank Rosin schlicht die

Genuss-Gäule durch: "Kulinarische Wagner-Festspiele: kein Ritt der

Walküren, sondern ein Ritt der Aromen!", lautet sein begeistertes

Urteil. Kann Schwabe Boris einen der begehrten Plätz in einem der

Teams ergattern? Ob Hobby- oder Profikoch - 16 Kandidaten können in

den Wettbewerb bei "The Taste" starten. Nur wer das vollkommene

Geschmackserlebnis auf den Gourmetlöffel bannt, gewinnt 50.000 Euro.

Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning (35).



Geschmackvoll: Pünktlich zum Start der neuen Staffel von "The

Taste" serviert SAT.1 ab 12. Oktober auch sein Senderlogo in neuem

Bunt. Neben dem noch strahlenderen SAT.1-Ball besteht das Design-Menü

aus sieben Farbwelten, die passend abgeschmeckt zu den Programmfarben

in Trailern, Trennern und Printpromotion eingesetzt werden.



Weitere Infos zu "The Taste" finden Sie auf



http://presse.sat1.de/TheTaste4 sowie auf

http://www.sat1.de/tv/the-taste.



Das SAT.1-Logo erhalten Sie ab 12.10. auf der SAT.1-Presselounge

(http://presse.sat1.de) und im Downloadbereich der

Unternehmenswebsite

(http://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/logos).



