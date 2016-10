Geballtes Expertenwissen für die optimale Präsentation – Presentation Rocket Day am 18. November 2016 in Mörfelden-Walldorf

Zwölf Top-Experten für optimales Präsentieren und souveränes Auftreten werden wieder antreten, um den Teilnehmern des Presentation Rocket Days in Rekordzeit zu einer deutlichen Steigerung ihrer Präsentationsfähigkeiten zu verhelfen. Von der Foliengestaltung über Dramaturgie und Rhetorik bis hin zum richtigen Outfit und Stimmentraining werden sämtliche Aspekte des erfolgreichen Präsentierens vermittelt.

(firmenpresse) - Darmstadt / Griesheim / Mörfelden-Walldorf. Die Präsentationsagentur smavicon lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer besonderen Veranstaltung ein, die Teilnehmern in kürzester Zeit große Fortschritte bei der eigenen Präsentation verspricht. Der Presentation Rocket Day ist eine bisher einmalige Mischung aus Keynotes, Workshops und Coachings, mit welcher optimale Lernerfolge erreicht werden sollen. Der Event vereint die besten Elemente von Konferenz und Trainingstag. Das Ziel ist eine komprimierte Vermittlung von Wissen aus verschiedenen Disziplinen.



Präsentationen spielen in der modernen Geschäftswelt eine bedeutende Rolle. Viele Menschen bemühen sich, ihre Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern. Doch das Angebot an Trainings ist für viel Teilnehmer nicht zufriedenstellend. Betrachtet man die reine Netto-Übungszeit eines 2-3-Tage-Präsentationstrainings, erkennt man, dass die effektive Trainingszeit eines Teilnehmers lediglich 0,5 bis 1 Tag ausmacht. Aus diesen Gründen bietet es sich an, in einem 1-Tages-Intensiv-Präsentationstraining, bei dem der Teilnehmer effektiv trainiert, die Wirkung seines Auftritts massiv zu verbessern. Neben intensiven 1-zu-1-Coachings und Fachvorträgen werden eine Reihe von Workshops zu Themen wie neueste Folien-und Präsentations-Trends, Visualisierung am Flip-Chart, Outfit, Charisma, Stimmtraining und viele andere mehr angeboten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Präsentieren vor größerem Publikum. Übungsmöglichkeiten werden in dieser Hinsicht so gut wie nicht geboten. Der Presentation Rocket Day bietet die einmalige Chance, unter realen Bedingungen das Präsentieren vor einem großen Auditorium zu üben. Die Veranstalter haben ein einzigartiges und innovatives Methodenpaket entwickelt mit Crowd-Based-Coaching, Einzelcoaching, S.C.I.L.-Wirkungsanalyse, Experten-Feedback, Live-Folienoptimierung und vieles andere mehr.



Matthias Garten, Initiator der Veranstaltung und Chef von smavicon, hat es auch in diesem Jahr wieder geschafft, die besten Trainer und Coaches aus dem Bereich Präsentationen für diesen intensiven Arbeitstag in Mörfelden-Walldorf zu gewinnen: Andreas Bornhäußer, Michael Rossié , Knacki Deuser, Bettina Stark, Thilo Baum, Elisabeth Motsch, Esther Schweizer, Heinz Meloth, Marie Hübner, Gert Schilling oder Robert Spengler werden sich intensiv mit den Teilnehmern beschäftigen.





Matthias Garten freut sich über dieses hochkarätige Team und ist überzeugt, dass der Presentation Rocket Day ein großer Erfolg vor alle Besucher sein wird: „Was wir an diesem Tag erreichen werden, geht weit über das hinaus, was traditionelle Workshops in diesem Bereich bieten. Unsere Mischung aus praktischer Übung, Fachwissen und Coaching durch die besten Experten ist so nirgendwo zu finden. Den Performance-Rocket-Teilnehmern werden wir zu völlig neuen Fähigkeiten verhelfen. Innerhalb von nur einem Tag gelangt ein Teilnehmer auf ein neues Level, mit einer Performance-Steigerung von 100 %“, so Garten. Den Ablauf des Intensiv-Trainings beschreibt der Präsentationsexperte folgendermaßen: „Sie präsentieren Ihren Vortrag vor einem Publikum und den Experten und erhalten Feedback auch per digitaler iPad-Abstimmung. In Einzelcoachings wird an Ihrer Performance gefeilt, und unsere Präsentationsdesigner geben Ihnen Tipps zur Optimierung der Folien und setzen diese direkt vor Ort für Sie um. Danach halten Sie Ihren Vortrag ein zweites Mal – Sie werden merken, dass Sie sich schon ganz anders fühlen. Danach findet wieder ein Coaching statt und Sie halten Ihren Vortrag ein drittes Mal. Sie werden allein an der Reaktion des Publikums schon merken, was für kolossale Fortschritte Sie in kurzer Zeit erreicht haben.“



Wer sich mit dem Aktionscode „PM2PRD2016“ anmeldet, erhält auf den regulären Ticketpreis 10% Rabatt (ausgenommen sich die Ticketkategorien Performance Rocket und Online Rocket).







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.presentation-rocket-day.com/anmeldung_frankfurt/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Smavicon Best Business Presentations ist die führende innovative Präsentationsagentur und spezialisiert auf multimediale Präsentationen. Das sind insbesondere Unternehmens-, Verkaufs-, Marketing- oder PR-Präsentationen. Auftraggeber profitieren von zwei Jahrzehnten Erfahrung und schätzen die zahlreichen Neuerungen von Präsentationstools und -trends. Dazu zählen viele namhafte Unternehmen aus über 150 Branchen: von mittelständischen Unternehmen über familiengeführte bis hin zu internationalen Konzernen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

smavicon Best Business Presentations

Datum: 10.10.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1410107

Anzahl Zeichen: 4337

Kontakt-Informationen:

Firma: smavicon Best Business Presentations



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung