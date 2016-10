Von Wolken, Wohnkomfort und Wohlbefinden:

Neues Online-Magazin zum Thema Raumklima

(firmenpresse) - sup.- Wie verhalten sich Raumklima und Wohlbefinden in einem historischen Hallenbad? Oder im Inneren der Raumstation ISS in den luftleeren Weiten des Alls? Warum lässt ein Künstler in Innenräumen Wolken entstehen und wie wirkt das Schwitzen auf unsere Träume? Diese scheinbar wild zusammengewürfelten Fragen kreisen letztlich alle um die gleiche Thematik: das Raumklima und dessen Einfluss auf Lebensqualität, Gesundheit und Wohnkomfort. Die Bandbreite der Fragestellungen verdeutlicht die inhaltliche Palette des neuen Online-Magazins "Raumklima" (www.wolf.eu/magazin). Der Systemanbieter Wolf Heiz- und Klimatechnik (http://www.wolf.eu) (Mainburg) beleuchtet dort aus ganz unterschiedlichen Perspektiven die Möglichkeiten, mit zeitgemäßem Heizungs-, Warmwasser- und Lüftungskomfort das Wohlfühl-Level in Räumen zu optimieren. Zahlreiche Texte, Videos und Fotoreportagen zu diesen Themen machen aus dem Magazin eine anschauliche und informative Faktensammlung. Thematische Klammern sind stets der Mensch sowie die zahlreichen Optionen zur individuellen Gestaltung des Wohnumfelds.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 10.10.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1410123

Anzahl Zeichen: 1124

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung