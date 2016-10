Kicken und Strampeln für krebskranke Kinder

BVB-Fanclub Gelbe Wand Nordhessen richtet Benefizturnier in Hann. Münden aus

34266

(firmenpresse) - „Die Qualität eines Fußballvereins zeigt sich darin, wie er seinen sozialen Aufgaben gerecht wird.“ Dieses Zitat stammt von Franz Jacobi, dem Gründer von Borussia Dortmund. Dass diese Sichtweise auch knapp 107 Jahre nach der Vereinsgründung immer noch aktuell ist, stellt der offizielle BVB-Fanclub „Gelbe Wand Nordhessen“ am 12. November unter Beweis. An diesem Tag richtet der Fanclub, der seinen Sitz in Niestetal hat und im kommenden Februar fünfjähriges Bestehen feiert, ab 15 Uhr in der Sport Arena Münden (Tonlandstr. 4) sein erstes Benefiz-Fußballturnier zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Kassel e.V. aus.

Seit knapp einem Jahr verbindet die schwarzgelbe Fangemeinde eine Kooperation mit dem Verein, der den schwer erkrankten Kindern selbst, aber auch deren Angehörigen ehrenamtlich aktive Hilfe und Unterstützung sowie Freizeitangebote ermöglicht. Auf Initiative des Fanclubs kam es im Laufe des Jahres schließlich zu in einer Spende der BVB- Stiftung „leuchte auf“ an den Verein für krebskranke Kinder Kassel in Höhe von 4.000 €. Mit dem Geld sollen mehrere Aktionen des Vereins in den kommenden Monaten finanziert werden, bei denen die Mitglieder des Fanclubs (zurzeit 60) aktiv mithelfen werden.

Davon unabhängig hatten die Schwarzgelben aber bereits vor gut einem Jahr die Idee, ein eigenes Fußballturnier für den guten Zweck auf die Beine zu stellen. Nach Monaten der Planung kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen und bietet allen BVB-Fans in der Region ein tolles Programm, um die Länderspielpause gut zu überbrücken. Aber nicht nur Fans der Dortmunder Borussia kommen auf ihre Kosten.

Insgesamt 16 Teams werden sich auf den beiden Kunstrasenplätzen der Sport Arena Münden präsentieren. Neben zahlreichen BVB-Fanclubmannschaften aus ganz Deutschland (u.a. aus Brandenburg und Bayern) sind auch ein paar Hobbyteams aus der Region im Teilnehmerfeld zu finden, die die Aktion gerne mit ihrer Anmeldung unterstützen möchten, denn: alle Startgelder werden vom Fanclub „Gelbe Wand Nordhessen“ nach dem Turnier 1:1 an den Verein für krebskranke Kinder Kassel weitergeleitet. Doch das ist noch lange nicht alles.



Alle Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, aktiv Spenden zu „erstrampeln“, indem sie auf insgesamt acht gesponserten Ergometern zahlreiche Kilometer absolvieren. Die hierdurch erzielten Gelder kommen im Rahmen der ebenfalls am Turnierwochenende stattfindenden Veranstaltung „24h Strampeln+Laufen für den guten Zweck“ dem Verein für krebskranke Kinder Kassel sowie dem Bezirksverband Hessen Nord des Kinder- und Jugendhilfe e.V. zugute.

Wer die sportlichen Aktivitäten lieber gemütlich bei Essen und Trinken verfolgen möchte, kann ebenfalls Gutes tun. Der Fanclub „Gelbe Wand Nordhessen“ richtet eine Tombola und eine Versteigerung aus, deren Einnahmen ebenfalls an den Verein für krebskranke Kinder Kassel gespendet werden. Vor allem die Versteigerung bietet ein paar Highlights für alle BVB-Fans: unter anderem haben die schwarzgelben Fan-Lieblinge Sven Bender und Neven Subotic für die Aktion ihre Schuhe signiert zur Verfügung gestellt und der Neu-Dortmunder Sebastian Rode hat dem Fanclub

- genauso wie Subotic - zusätzlich ein unterschriebenes Shirt zukommen lassen.

Nationalspieler Andre Schürrle spendete ein signiertes BVB Trikot für die Versteigerung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gelbe-wand-nordhessen.de/planung-erstes-eigenes-fussballturnier/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Borussia Dortmund Fanclub

Gelbe Wand Nordhessen

Thorsten Reinbold

Witzenhäuser Str. 52

34266 Niestetal

vorstand(at)gelbe-wand-nordhessen.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

GELBE-WAND-NORDHESSEN

Leseranfragen:

Borussia Dortmund Fanclub

Gelbe Wand Nordhessen

Thorsten Reinbold

Witzenhäuser Str. 52

34266 Niestetal

vorstand(at)gelbe-wand-nordhessen.de

PresseKontakt / Agentur:

Borussia Dortmund Fanclub

Gelbe Wand Nordhessen

Thorsten Reinbold

Witzenhäuser Str. 52

34266 Niestetal

vorstand(at)gelbe-wand-nordhessen.de

Datum: 10.10.2016 - 11:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1410136

Anzahl Zeichen: 3445

Kontakt-Informationen:

Firma: GELBE-WAND-NORDHESSEN

Ansprechpartner: Thorsten Reinbold

Stadt: Niestetal

Telefon: +4915775184444



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung