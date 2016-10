Mit einem Teambuilding in Hamburg neue Wege in der Personalführung einschlagen!

Innovative und teamfördernde Teambuilding- und Teamevents in Hamburg stehen in der Gunst der Mitarbeiter - Einerseits sind sie ein Zeichen für die Dankbarkeit des Unternehmens gegenüber der Mitarbeiter, andererseits sind sie von unschätzbarem Wert, wenn es um Zufriedenheit und postives Arbeitsklima geht - Beide Faktoren sind Garanten für ein erfolgreichen und bewährtes Unternehmen.

(firmenpresse) - Eine Frage, die vielen Personalcontrollern zu schaffen macht, ist wohl die nach der langfristigen Bindung von Mitarbeitern.

Welche Möglichkeiten gibt es Mitarbeiter progressiv an das eigene Unternehmen zu binden?

Welche Anreize sollte man setzen, um die Kollegen bei Laune zu halten?

Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die Einfluss auf die Fragen haben. Dennoch ist ein moderner Ansatz der Personalführung ein erlebnisorientierter Teambuilding-Tag.

Hierfür gibt es eine reichhaltige und vielfältige Auswahl an Teamevents und Teambuildings in Hamburg und deutschlandweit.

So z.B. bietet sich ein originelles Floßbau-Abenteuer an einem der vielen Gewässer rundum Hamburg an.

Gemeinsam mit den Kollegen müssen die Teilnehmer aus einer Vielzahl von Materialien die auswählen, die für ein schwimmfähiges Floß benötigt werden.

Unter anderem stehen hierfür Fässer, Hölzer, Seile und vieles mehr zur Verfügung.

Für den kreativen Part dieses Teambuildings in Hamburg bekommen die Gruppen Flaggen und Stifte gestellt - Mit deren Hilfe müssen ein eigenes Logo, ein Slogan und eine Hymne erstellt werden.

Im Anschluss an die Bauphase kommt es zum Showdown auf dem Wasser - Bei einem fulminanten Parcours treten die Teams gegeneinander an und müssen sich unter Beweis stellen - Ziel dieser Übung ist das Erreichen gemeinsamer Ziele als Team!

Bei diesem Teambuilding in Hamburg lernen sich die Teilnehmer auf einer privaten Ebene kennen und schätzen, ohne unter Leistungsdruck zu geraten! Gemeinsam erleben in Verbindung mit Motivation und Ehrgeiz ist das Erfolgsrezept für eine homogene und harmonische Gruppenkonstellation.





