Wachstum, Qualität, Internationalität: Insights-X reift zum europäischen PBS-Hotspot (FOTO)

(ots) -

- 5.087 Fachbesucher aus 89 Ländern ordern Neuheiten

- Internationaler Zuspruch bestätigt Dynamik der Veranstaltung



Die Insights-X festigt ihre Position mit Bravour und ist weiter

auf Wachstumskurs. Auf die Zweitveranstaltung vom 6. bis zum 9.

Oktober 2016 kamen 5.087 Fachbesucher (2015: 4.365) aus 89 Ländern -

dies entspricht einem Wachstum von 16,5 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Sie trafen auf 268 Aussteller (2015: 188) aus 33 Ländern,

die ihnen im Messezentrum Nürnberg innovative Produkte rund um die

Bereiche Büro, Schule und Hobby präsentierten. Erstmals erstreckte

sich die von der Spielwarenmesse eG veranstaltete Expo über drei

Hallen.



"Wir sind mit der Durchführung der zweiten Insights-X hoch

zufrieden und freuen uns besonders über die gute Entwicklung im

gesamten Ausland", sagt Messechef Ernst Kick. Der Anteil an

internationalen Ausstellern beträgt 55 Prozent, auf Besucherseite

liegt die Zahl weit über 40 Prozent. Gewachsen ist auch die

Ausstellungsfläche: Rund 21.000 m² standen zur Verfügung. Dadurch

konnten die Besucher in den sechs Produktgruppen - Schreibgeräte und

Zubehör, Papier und Registratur, Rund um den Schreibtisch,

Künstlerisch und Kreativ, Taschen und Accessoires sowie Papeterie und

Schenken - auf eine noch größere Vielfalt zugreifen.



Bei über 50 Prozent von ihnen handelte es sich um Geschäftsführer

und Vorstände. Die meisten Besucher gehörten, bei möglicher

Mehrfachnennung, den Betriebsformen Schreibwarenhandel (59 Prozent)

und Schulbedarfshandel (44 Prozent) an. 78 Prozent haben auf der

Insights-X geordert bzw. planen noch Aufträge zu erteilen. Ihre

Wiederbeteiligung an der Veranstaltung liegt bei 80 Prozent.



Die nächste Insights-X findet vom 5. bis zum 8. Oktober 2017 in

Nürnberg statt. "Die Branche bietet enormes Potenzial für

qualitatives Wachstum", erklärt Ernst Kick die weitere strategische



Ausrichtung der PBS-Expo. "Wir streben eine Markenmesse mit den

besten Ausstellern und den besten Fachbesuchern an."



Informationen zur Insights-X 2016

Pressemappe:

www.insights-x.com/presseinformationen

Fotomaterial:

www.spielwarenmesse.de/fotos (unter dem Reiter "Insights-X)

Newsroom der Spielwarenmesse eG:

www.spielwarenmesse-eg.de/newsroom







Pressekontakt:

Scarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eG

Tel.: +49(0)911-99813-33

Email: s.wisotzki(at)spielwarenmesse.de



Original-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Spielwarenmesse eG insights-x2016-ch1726.jpg insights-x2016-as-0174.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 11:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1410142

Anzahl Zeichen: 2796

Kontakt-Informationen:

Firma: Spielwarenmesse eG insights-x2016-ch1726.jpg insights-x2016-as-0174.jpg

Stadt: Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung