Programmhefte24.de mit neuem Webauftritt

Programmhefte24.de ist ab sofort mit einem völlig neuen Web-Auftritt online.

(firmenpresse) - Programmhefte24.de ist ab sofort mit einem völlig neuen Web-Auftritt online. Die Inhaberin, Elisabeth Paulitz sagt dazu: "Der heutige Kunde erwartet eine bequeme Bedienung der Web-Seite, egal ob vom PC, Tablet oder Smartphone, eine kompetente Beratung, und einen sehr guten und professionellen Service. All dieses können wir durch unseren neuen Shop deutlich besser realisieren, als es über die bisherige Portalanbindung möglich war. Die Neuaufstellung unseres Shops ist ein weiterer Schritt, um die Kundenorientierung unseres Unternehmens zu maximieren.



Programmhefte24.de ist ein umfangreicher Spezialshop für Programmhefte aus Theater, Oper, Ballett, Konzert und Musical. Sie finden bei uns Programmhefte nationaler und internationaler Bühnen. Das Spektrum der angebotenen Programmhefte erstreckt sich vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in unsere heutige Zeit, mit Programmheften von Inszenierungen der letzten Jahre.



Programmhefte24.de ist eine wertvolle Fundgrube für alle Theaterfreunde, Opernfreunde, Ballettfreunde, Musicalfreunde und Konzertfreunde. Aber auch ein wichtiges Arbeitswerkzeug für Dramaturgen / Dramaturgie, Regisseure / Regie, Bühnenbildner / Bühnenbild und Archive, Stadtmuseen etc.

Unser Unternehmen ist seit dem Jahr 2003 am Markt aktiv. Aus dem anfänglichen allgemeinen Antiquariat entwickelte sich, unserer persönlichen Leidenschaft folgend, ein Spezialantiquariat für Programmhefte aus Theater, Oper, Ballett, Konzert und Musical. Der Schwerpunkt unseres Sortiments liegt bei den Aufführungen deutscher Bühnen, und beinhaltet auch ein breites Sortiment an Programmheften aus der ehemaligen DDR.



Zu unseren Kunden zählen viele Dramaturgen und Regisseure, aber auch Sammler und Theaterfreunde, die sich durch die Lektüre verschiedener Programmhefte auf den anstehenden Besuch einer Aufführung vorbereiten möchten. Dazu kommen nationale und internationale Bibliotheken und Stiftungen, die sich der Dokumentation des Schaffens einzelner Künstler verschrieben haben.

