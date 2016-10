Spendenaufruf für Haiti / Bundeszahnärztekammer und Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte erbitten Hilfe

(ots) - Der Hurrikan "Matthew" hat in Haiti große

Verwüstungen hinterlassen. Zerstörte Häuser, eingestürzte Brücken,

überschwemmte Felder, vernichtete Ernten, überflutete Straßen -

besonders in den Elendsvierteln zeigen sich die verheerenden Folgen.

Nach dem Erdbeben vor sechs Jahren und dem Wirbelsturm "Sandy" vor

drei Jahren überfällt eine weitere Naturkatastrophe das bitterarme

Land.



Das Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ)

hatte im Jahr 2013 den Bau einer Schule in der Stadt Carrefour auf

Haiti finanziell unterstützt. "Die Schule hat die Katastrophe

glücklicherweise unbeschadet überstanden. Viele Menschen haben

während des Sturms dort Schutz gefunden. Doch viele Häuser im Umfeld

der Schule sind zerstört", berichtet HDZ-Vorsteher Dr. Klaus Winter.

"Die Menschen vor Ort brauchen als erste Nothilfemaßnahme dringend

Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente", so Dr. Peter Engel,

Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). Das HDZ möchte gezielt

den Menschen im Einzugsgebiet der Schule helfen.



BZÄK und HDZ bitten dafür um Ihre Spenden:



Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

IBAN: DE28 3006 0601 0004 4440 00

BIC: DAAEDEDDXXX

Verwendungszweck: Haiti



Eine Spendenbescheinigung wird bei genauer Adressenangabe

ausgestellt. Zur Steuerbegünstigung bis 200,- Euro kann als

vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 EStDV der

Kontoauszug vorgelegt werden.



Die Bundeszahnärztekammer ist Schirmherrin der Stiftung Hilfswerk

Deutscher Zahnärzte, der größten zahnärztlichen Hilfsorganisation.



