EgoSecure eröffnet neue Standorte weltweit, um globale Präsenz zu stärken

(ots) - Mit mehr als 2.000 Kunden in über 40 Ländern

treibt EgoSecure - eines der führenden deutschen Unternehmen für

IT-Sicherheit mit Sitz in Ettlingen - seine internationale

Ausrichtung weiter voran.



Nachdem EgoSecure zusammen mit seiner Vielzahl an weltweit

agierenden Distributoren bereits zahlreiche internationale Kunden

verschiedener Branchen und Größenordnungen gewinnen konnte, sollen

ausgewählte Märkte mit besonders guten Entwicklungsmöglichkeiten mit

neuen lokal ansässigen EgoSecure-Niederlassungen jetzt noch

effizienter weiterentwickelt werden. Mit EgoSecure UK (Großbritannien

und Neuseeland), EgoSecure Luxembourg (Benelux und Frankreich),

EgoSecure Minsk (GUS Länder) und EgoSecure Südkorea werden englisch-,

französisch- und russischsprachige sowie koreanische Länder

angesprochen.



Ziel ist es, eine größere Nähe zu Kunden in den Regionen

herzustellen und mit den im DACH-Raum bereits führenden

Sicherheitslösungen des deutschen Herstellers weltweit eine führende

Marktposition einzunehmen. Die regionalen Ansprechpartner werden die

Kunden kompetent betreuen und die Umsätze in den Regionen ausbauen.

Außerdem unterstützen sie dabei, die Message von EgoSecure anzupassen

und lokal zu verbreiten.



"Wir setzen voll und ganz auf das Wissen regional beheimateter

Spezialisten, denn diese kennen die lokalen Märkte und die

Besonderheiten am besten. Als deutscher Hersteller sind wir zwar

Experte für die Bundesrepublik, vertrauen aber auf internationale

Unterstützung, wenn es um überregionale Expansion geht", sagt Sergej

Schlotthauer, CEO von EgoSecure. "Ziel der Expansionsstrategie ist

nachhaltiges Wachstum. Dabei vertrauen wir auf unsere deutsche

IT-Sicherheitslösungen und die Expertise vor Ort."



Die globale Expansion von EgoSecure ist auch wichtiges

Gesprächsthema auf der it-sa 2016 in Nürnberg. Dort wird man mit



eigenem Stand (Nummer 12.433) vertreten sein. Unter dem Motto "schöne

Sicherheit" stellt man die neue Version des hauseigenen "Insight"-

Produktmoduls vor. Zusätzlich gibt es für DACH ein neues

Channelprogramm, um auch in der Heimatregion weiterhin Marktanteile

zu gewinnen.







Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Susanne Sothmann / Julia Fehrle

Tel. +49 89 7474 70 58 0

Mail: ssothmann(at)kafka-kommunikation.de,

jfehrle(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: EgoSecure, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

EgoSecure

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 11:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1410153

Anzahl Zeichen: 2702

Kontakt-Informationen:

Firma: EgoSecure

Stadt: Ettlingen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung