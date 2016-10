Holtzbrinck Digital und Hanse Ventures schmieden führenden Coupon-Player

Holtzbrinck Digital und Hanse Ventures schmieden führenden Coupon-Player

Panna Cotta Voucher Group und Global Leads Group fusionieren als Gruppe zur Savings United GmbH

Panayotis Nikolaidis, CEO Panna Cotta Voucher Group

(firmenpresse) - Panna Cotta Voucher Group und Global Leads Group fusionieren als Gruppe zur Savings United GmbH



Holtzbrinck Digital und Hanse Ventures schmieden führenden Coupon-Player in wachstumsstarken internationalen E-Commerce-Märkten



10.10.2016, Hamburg und Berlin - Die Panna Cotta Voucher Group und die Global Leads Group geben heute ihre Fusion bekannt. Durch die Transaktion entsteht ein führender Anbieter von Online-Gutscheinen in wachstumsstarken E-Commerce-Märkten wie Spanien, Italien, Osteuropa und Südamerika. Die Gruppe firmiert zukünftig als Savings United GmbH mit den beiden Kernstandorten Hamburg und Berlin. Die Geschäftsführung der Gruppe wird aus Panayotis Nikolaidis und Mirko Schlossmacher bestehen.



„Wir kennen und schätzen die Global Leads Group als hochprofessionellen Wettbewerber in fast allen unseren Zielmärkten. Aufgrund der hohen Deckungsgleichheit unserer Geschäftsmodelle, strategischen Ausrichtungen und regionalen Footprints entstehen durch die Transaktion ab dem ersten Tag erhebliche Skaleneffekte“, erläutert Panayotis Nikolaidis, Gründer und Geschäftsführer der Panna Cotta Voucher Group. Mirko Schlossmacher, Geschäftsführer der Global Leads Group, ergänzt: „Mit den starken regionalen Marken der Panna Cotta Voucher Group wie Cupon.es in Spanien und Sconti.com in Italien, unserer internationalen Dachmarke Rebatly.com sowie einer ganzen Reihe an White Label-Kooperationen bieten wir unseren Partner-Shops zukünftig ein trafficstarkes Premium-Netzwerk, um Abverkäufe zu forcieren.“



Initiiert und begleitet wurde die Transaktion von Holtzbrinck Digital und Hanse Ventures, den institutionellen Ankergesellschaftern der Global Leads Group und der Panna Cotta Voucher Group. „In unseren Zielmärkten sehen wir in den kommenden Jahren erhebliche Potenziale durch Konsolidierung und der Schaffung einer höheren Innovationskraft mit dem Ziel eines zukünftig erweiterten ganzheitlicheren Angebots für unsere Kunden. Die heute eingegangene Transaktion ist ein wichtiger erster Schritt, um die mit der Konsolidierung verbundenen Chancen aktiv zu nutzen“ sagt Markus Schunk, Geschäftsführer von Holtzbrinck Digital. Jochen Maaß, Gründer und Geschäftsführer von Hanse Ventures, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit diesem Deal nach unserem erfolgreichen gemeinsamen Engagement bei pflege.de ein weiteres Gemeinschaftsprojekt zwischen Holtzbrinck Digital und Hanse Ventures auf die Beine zu stellen. Mit vereinten Kräften werden wir nun offensiv weitere organische und anorganische Wachstumsoptionen angehen.“

Über Holtzbrinck Digital:

Holtzbrinck Digital ist die Internet-Beteiligungsholding der Holtzbrinck Publishing Group und ein international agierender Investor. Das Unternehmen fungiert als strategische Management-Holding, die ihr Portfolio, bestehend aus wachstumsstarken bzw. marktführenden Online-Unternehmen, aktiv führt und weiterentwickelt. Geschäftsführer von Holtzbrinck Digital sind Markus Schunk (CEO), Michael Hock und Stefan Peters.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.holtzbrinckdigital.com.



Über Hanse Ventures:

Hanse Ventures ist der Company Builder in Hamburg. Die Startup-Schmiede entwickelt eigene Geschäftskonzepte im Bereich Internet und Mobile und setzt diese mit starken Gründerteams um. Hanse Ventures beschleunigt das Wachstum seiner Startups mit rund 25 erfahrenen Experten aus den Bereichen Online Marketing, PR, Produktentwicklung, Design, HR, Service Center-Prozesse und Business Intelligence. Die Geschäftsführung besteht aus Jochen Maaß (Gründer & CEO), Tobias Seikel und Dr. Alexander Graf zu Eulenburg, Gründungsgesellschafter sind Dr. Bernd Kundrun und Rolf Schmidt-Holtz. Zu den Unternehmen im Portfolio zählen u.a. die Luxusmodeplattform REBELLE, das Proptech-Unternehmen HAUSGOLD, das Inspirationsportal Geschenke.de, der Online-Experte für Fenster VITRAUM sowie das Altenpflegeportal pflege.de. Die Startups von Hanse Ventures werden von hochkarätigen Co-Investoren wie Holtzbrinck Digital, ALSTIN, Rocket Internet, Earlybird, KfW, HTGF sowie zahlreichen namhaften Privatinvestoren unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hanseventures.com

Panna Cotta Voucher Group

Hanse Ventures BSJ GmbH

Jenny Wiethölter

Mail: jenny.wiethoelter(at)hanseventures.com Am Sandtorkai 71-72

20457 Hamburg

Tel: +49 40 303 88 66 0

Mobil: 0173 / 74 28 006

Web: www.hanseventures.com

