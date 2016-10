"Pain& Fame": Sophia Thomalla leidet mit der "lebenden Leinwand" Lisa (FOTO)

(ots) -

Der Kampf um den Titel "Deutschlands bester Tätowierer" geht in

die zweite Runde. Und die Tätowierer und ihr "lebenden Leinwände"

gehen an ihre Grenzen - und weit darüber hinaus. "Pain & Fame - Wer

wird Deutschlands bester Tätowierer?" am Mittwoch, 12. Oktober 2016,

um 20:15 Uhr auf sixx.



Lisa (23), die "lebende Leinwand" von Miss Mini, kämpft mit ihren

Schmerzen. Ist das ausgewählte Tattoo zu groß? "Mir wird schlecht",

beklagt sich die 23-Jährige. Die beiden müssen eine Pause einlegen.

Sophia Thomalla: "Das arme Mädchen. Unsere Kandidaten haben ja

insgesamt nur fünf Stunden Zeit, um ihr Tattoo fertigzustellen." Kann

Lisa ihre Schmerzen überwinden und für ihre Tätowiererin bis zum Ende

durchhalten?



Die Sticheleien zwischen den beiden Kandidaten Tim (30, aus

Berlin) und Alexander (30, aus Goslar) verschärfen sich. "Ich hoffe,

Tim bekommt so richtig Feuer. Aber ich bin guter Dinge. Der fliegt

heute raus!", so Alexander. Und Tim kontert: "Solange Alex noch im

Rennen ist, mache ich mir gar keine Sorgen rauszufliegen."



Doch wer bleiben darf, und wer die Show verlassen muss, das

entscheiden die drei Juroren Randy Engelhard, Mario Barth und Sophia

Thomalla.



"Pain & Fame - Wer wird Deutschlands bester Tätowierer?", am

Mittwoch, 12. Oktober 2016, um 20:15 Uhr auf sixx



Exklusives Bonus-Material sowie das komplette sixx-Programm live

und kostenfrei plus Highlights rund ums sixx-Programm gibt's ab

sofort immer und überall mit der neuen sixx-App. Mehr Infos und den

aktuellen Trailer finden Sie außerdem auf der sixx-Presseseite:

http://presse.sixx.de



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1192

Tina.Land(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182



Susi.Lindlbauer(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

sixx painfame-685a6582.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1410157

Anzahl Zeichen: 2195

Kontakt-Informationen:

Firma: sixx painfame-685a6582.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung