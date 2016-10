Ich schenk Dir eine Winternacht in Sils-Maria

Aussenansicht mit Schneeflocken

(firmenpresse) - Winterzaubertage mit einer Nacht gratis – dieses Angebot gilt im Hotel Edelweiss in Sils Maria die ganze Saison über. Das heißt, einen Tag mehr Zeit zum Skifahren, Wellness und Gastfreundschaft im Oberengadiner Swiss Quality Hotel genießen – ohne mehr zu bezahlen.



Sils-Maria liegt rund zehn Kilometer südlich von St. Moritz auf 1.800 Metern Seehöhe zwischen Silvaplaner und Silsersee. Das Hotel Edelweiss zählt schon seit 140 Jahren zu den renommiertesten Adressen mitten im Ort. Heute noch dinieren die Gäste – so wie einst Friedrich Nietzsche – im original erhaltenden Jugendstil-Speisesaal. Ein kultureller Treffpunkt ist das Haus bis heute geblieben, mit einem Hallenkonzert jeden Montag und einem Dîner-Konzert jeden Donnerstag von Künstlern aus ganze Europa. Die kleine, feine Wellnessoase im Edelweiss macht Wintergenießer startklar für energiegeladene Tage im Oberengadin. Zum Kennenlernen empfiehlt sich das Package Winterzauber „1 Nacht geschenkt“: Zu ausgewählten Terminen im Jänner, Februar und März gibt es ab fünf gebuchten Nächten eine Nacht gratis. Außerdem ist im Package eine Kutschenfahrt ins ursprüngliche Fextal enthalten, samt Einkehr auf ein Schweizer Käsefondue im Hotel Sonne. Skiurlauber die mindestens zwei Nächte bleiben, können Tages-Skikarten um 35 Schweizer Franken buchen, das ist weniger als die Hälfte des Preises an den Liftkassen. Damit Eltern die traumhaften Pisten von Corvatsch-Furtschellas und Corviglia-Marguns-Piz Nair oder die 200 Kilometer Loipen des Engadins einmal auch zu zweit erkunden können, werden Kinder ab zwei Jahren im Edelweiss gegen Gebühr betreut.

Winterzauber „1 Nacht geschenkt“ im Hotel Edelweiss in Sils-Maria (20.01.–05.02.17, 21.02.–12.03.17)

Leistungen: 7 Ü/F, 5-Gänge-Wahlmenü am Abend, Begrüßungsapéritif mit der Direktion, Pferdekutschfahrt ins Fextal mit Käsefondueplausch, Teilmassage (30 min) p. P. – Preis p. P.: ab CHF 1.235.–, Kurzwoche So.–Fr. ab CHF 760.–





Events Winter Jänner-März 2017 – Hotel EDELWEISS Sils Maria



14.01.16: Silser Nostalgie Skirennen – Sils

15.–22.01.17: Concours Hippique – St. Moritz

18.–21.01.17: WinterRaid – St. Moritz

21.01.17: La Diagonela - Visma Ski Classic – von Zuoz nach St. Moritz

27.–29.01.17: Snow Polo World Cup – St. Moritz

30.01.–03.02.17: St. Moritz Gourmet Festival – St. Moritz

06.–19.02.17: FIS-Ski-WM – St. Moritz

12.02.17: 1. White Turf Sonntag – St. Moritz

19.02.17: 2. White Turf Sonntag – St. Moritz

24.02.17: 3. Night Turf – St. Moritz

26.02.17: 3. White Turf Sonntag – St. Moritz

23.–25.02.17: Cricket on Ice – St. Moritz

01.03.17: Chalandamarz – ganzes Oberengadin

03.–04.03.17: Free Ski World Cup Corvatsch – Silvaplana

17.–19.03.17: Carving Kurs mit Dani Mahrer – St. Moritz

12.03.17: 49. Engadin Skimarathon & 10. Halbmarathon – Maloja-Zuoz



http://www.hotel-edelweiss.ch



mk Salzburg

Hotel Edelweiss****

Betreibergesellschaft AG Hotel Edelweiss

Via da Marias 63

CH-7514 Sils-Maria

Tel.: +41/(0)81/838 42 42, Fax: +41/(0)81/838 43 43

E-Mail: info(at)hotel-edelweiss.ch

www.hotel-edelweiss.ch



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



