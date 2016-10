Sternenhimmel und Märchenwinter (Sternenreihe)

Wunderschöne Weihnachtsmärchen verzaubern den Leser in „Sternenhimmel und Märchenwinter.“ Schöne Illustrationen untermalen diese Erzählungen noch zusätzlich.

Buchbeschreibung:

Chaos in der Weihnachtswerkstatt, eine Maus, die zu dick ist, um durch das Mauseloch zu schlüpfen oder ein Elefant auf einem fliegenden Teppich … Solcherlei Geschichten verkürzen die Wartezeit bis zum Heiligen Abend auf märchenhafte Weise. Wer wusste zum Beispiel, dass der Weihnachtsmann in Finnland Joulupukki heißt? Und was soll der ‚große Zwerg‘ Wurzele machen, wenn er das Rezept für die Honigtaler nicht findet? Wer würde es dem Eisfischer gleichtun und zwei Stunden im kalten Wasser untertauchen, um seine Prinzessin zu retten? Eine magische Kette weiß lange vor der Zeit um das Schicksal eines jungen Paares, und über Elfenzauberei zur Elfenweihnacht sind es im Buch nur ein paar Seiten. Ein roter Abendhimmel lässt uns wissen, dass die Engel Kekse backen und wenn dann auch noch ein ‚zweites Wunder‘ geschieht, kann Weihnachten kommen. Selbst Ratefüchse und Spielfreunde kommen in diesem Märchenweihnachtsband nicht zu kurz … Frohe Weihnacht!

Taschenbuch: 328 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (7. Oktober 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903161098

ISBN-13: 978-3903161092

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre



Passend dazu gibt es auch ein Malbuch und Tassen.

http://www.karinaverlag.at/products/malbuch-sternenhimmel-und-marchengarten/

http://www.karinaverlag.at/products/tasse-sternenhimmel/



Über den Verlag:

http://regiowiki.at/wiki/Karina_Verlag

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.



Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.

Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:

„Jedes Buch ist eine Träne weniger“



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



