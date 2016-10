Mit Luxusschiff, Denali Star Train und Wasserflugzeug: Unikat-Reise nach Alaska und Kanada

Aviation& Tourism International bietet 2017 mit dem"ATIWORLD Special" eine besondere 19-tägige Kombination im Nordwesten Amerikas zwischen Vancouver und dem Denali Nationalpark

Die Crystal Serenity in der Arktis (Bildquelle: Crystal Cruises)

(firmenpresse) - Sie gilt als echte Unikat-Reise, die in dieser Form sehr selten aufgelegt wird: Eine Kombination, bestehend aus Zielen in Alaska und Kanada, die Wildnis und Luxus miteinander großartig verbindet und zugleich ein hohes Reiseniveau garantiert. Der renommierte Veranstalter Aviation & Tourism International (Alzenau) hat für den Sommer 2017 eine 19-tägige Reise zu Zielen zwischen British Columbia/Kanada und der Beringstraße in Alaska aufgelegt, die Jürgen Kutzer, Inhaber von Aviation & Tourism International so kommentiert: "Sie ist ohne Zweifel eine der interessantesten Reisen, die unser Unternehmen mit all seiner 35-jährigen Erfahrung kreiert hat und diese auch persönlich begleitet. Sie umfasst den Nordwesten Amerikas in besonderer Weise: Alaska in seiner ganzen Ursprünglichkeit mit Unterkünften in Lodges und Chalets, zusätzlich eine einwöchige luxuriöse Kreuzfahrt mit der mehrfach prämierten Crystal Serenity durch die Inside Passage und ein Aufenthalt in der wunderbaren Vancouver-Region."



Polarkreis, Goldrausch und Panoramazug



Die Kombireise, ab 6.950 Euro buchbar, ist vom 18. Juni bis zum 7. Juli 2017 terminiert. Nach dem Flug ab Deutschland nach Anchorage/Alaska und genügend Zeit zu Stadterkundungen geht es zwei Tage später mit dem Flugzeug weiter nach Kotzebue am Polarkreis, einer der ältesten einheimischen Siedlungen, benannt nach einem deutschen Forschungsreisenden, der 1818 die Nordwestpassage entdeckte. Von dort erfolgt der Weiterflug nach Nome, wo es Ende des 19. Jahrhunderts zum Goldrausch kam, als Norweger und Schweden hier Gold fanden. Auch Fairbanks, heute die zweitgrößte Stadt Alaskas und nächstes Ziel, gründet auf Goldfunden im Klondike. Teile des Denali Parks mit seinem mächtigen 6.193 Meter hohen gleichnamigen Berg, erschließt die Reise per Zug: Mit dem berühmten Denali Star Train und seinen verglasten Waggondächern für atemberaubende Panoramaausblicke geht es ab Fairbanks über Denali nach Achorage.



Nach der Einschiffung auf die "Crystal Serenity" (1.050 Passagiere, 650 Crew) in Anchorage beginnt eine siebentätige Luxusreise, die insbesondere die Inside Passage zum Schwerpunkt hat: Von der offenen See durch Berge geschützt, führt dieser Wasserweg im Nordwesten Amerikas entlang von Fjorden, stets die Kette der Rocky Mountains im Hintergrund. Den kalbenden Hubbard-Gletscher mit seinen bis zu 100 Meter hohen Eiswänden erleben die Gäste von Bord der "Crystal Serenity" aus nächster Nähe.





Ausflug per Wasserflugzeug im Preis enthalten



Nach Sitka, einst von russischen Pelzhändlern gegründet, der Goldgräberstadt Skagway, Alaskas Hauptstadt Juneau und dem Fischereizentrum Ketchikan geht es mit der "Crystal Serenity" nach Vancouver, vielfach mit dem Prädikat als eine der schönsten Städte der Welt ausgezeichnet. Der dreitägige Aufenthalt in der Metropole British Columbias lässt genügend Zeit, diese schöne Region am Pazifik zu erleben: etwa durch einen ausgiebigen Ausflug mit dem Wasserflugzeug, der - wie auch eine Stadtrundfahrt - im Pauschalreis ebenfalls inkludiert ist. Die Unterkunft in Vancouver erfolgt in einem 5-Sterne-Hotel, bevor am 6. Juli 2017 die Rückreise nach Deutschland erfolgt.



Amerikas Nordwesten auf bestem Service erleben



Die Kreuzfahrt mit der "Crystal Serenity" zählt dabei zu den absoluten Highlights der Kombi-Reise: Die Unterbringung an Bord erfolgt in großzügigen Suiten und Außen-Staterooms. Während der einwöchigen Reise werden die Gäste durch Luxus und ausgezeichnetes Serviceniveau verwöhnt, für das die Schiffe der US-Reederei Crystal Cruises mehrfach prämiert sind. Zusätzlich wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an Bord geboten. Exquisite, kreative Menüs in verschiedenen Restaurants sind selbstverständlich. Diese sind im Preis genauso enthalten wie alle Getränke mit ausgewählten Weinen, Spirituosen, Champagner, alle Trinkgelder sowie der 24-Stunden-Roomservice. Alle Bordeinrichtungen und Veranstaltungen sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Neben diesen Vorzügen inkludiert Aviation & Tourism International in den Preis auch alle Transfers.



Der Sonderprospekt "Majestätisches Alaska und Kanada", der dieses "ATIWORLD Special" genau beschreibt, ist erhältlich bei Aviation & Tourism International, Wasserloser Straße 3 a, 63755 Alzenau, Telefon 0 60 23 / 91 71 50, Telefax 0 60 23 / 91 71 69, info(at)atiworld.de, www.atiworld.de (http://www.atiworld.de).





