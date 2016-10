Wasserführende Kaminöfen: Ratgeber-Buch von Oranier ist Bestseller

Umfassender Leitfaden für Heizungsbauer und Ofensetzer

Das Standardwerk für wasserführende Kaminöfen mittlerweile in der fünften Auflage erschienen

(firmenpresse) - Das von der Oranier Heiztechnik GmbH herausgegebene Fachbuch über ökologische Heizsysteme ist die Referenz wenn es um Technik, Planung und Installation von wasserführenden Kaminöfen geht. Der "Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen" ist jetzt in der fünften Auflage erschienen und gilt mittlerweile als Standardwerk.



"Der Erfolg dieses Buches zeigt, wie groß das Interesse an dieser Technologie ist, dass aber auch weiterhin ein erheblicher Informationsbedarf besteht", so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der Oranier Heiztechnik GmbH. "Vor diesem Hintergrund bieten wir verschiedene Komplettpakete zu attraktiven Festpreisen an, bei denen alle Komponenten und Baugruppen, die für eine wasserführende Kaminofen-Anlage benötigt werden, aufeinander abgestimmt sind. Zwei der insgesamt vier Pakete, enthalten darüber hinaus eine Solaranlage, die ebenfalls in das Gesamtsystem eingebunden ist."



Ein wasserführender Kamin- oder Pelletofen verbindet die Vorteile eines klassischen Kamins mit dem Komfort der Zentralheizung. Überschüssige Wärmeenergie wird in das bestehende Heizungssystem eingespeist und kann so im ganzen Haus genutzt werden. Ein Energiespeicher, der sich relativ leicht in vorhandene Anlagen einbauen lässt, sorgt dafür, dass auch bei intensiver Befeuerung des Kamins die Heizkörper nicht überhitzen.



Der Ratgeber von Oranier ist eine wichtige Orientierungshilfe für Heizungsbauer und Ofensetzer. Der Autor Jochen Schmidt ist Technischer Leiter der Oranier Heiztechnik GmbH und als solcher auch für die Entwicklungsarbeit zuständig. Der weit über das Unternehmen hinaus geschätzte Fachmann bringt sein Wissen zudem in nationalen und internationalen Normungsgremien ein. Mehrere seiner Entwicklungen wurden bereits patentrechtlich geschützt.



Zu beziehen ist der rund 270 Seiten starke Ratgeber für 14,90 Euro plus 3,50 Euro Versandkostenpauschale im Internet unter www.oranier.com - und überall im Buchhandel: Schmidt, Jochen. "Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen". ISBN 978-393596623-8





Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften - der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH - und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.



Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.



Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland. Zudem unterhält das Unternehmen eine eigene Vertriebsniederlassung in Österreich. Das Unternehmen hat seinen Sitz im hessischen Haiger und ist Mitglied des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.

