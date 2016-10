Ein echter Montgomery im Krallerhof

Indoorpool © Edward Gröger artinaction

(firmenpresse) - Das Wellnesshotel „Der Krallerhof“****s ist seit Jahren ein Ort der guten Architektur, Kunst und Kultur. Die Gastgeber in dem Best Alpine Wellnesshotel in den Salzburger Bergen setzen vieles daran, dem Erholung suchenden Gast ein inspirierendes Ambiente für seine exklusive Auszeit zu bieten. Die neueste Errungenschaft im Krallerhof ist eine poetisch, tiefgründige Lichtskulptur des schottischen Künstlers Robert Montgomery. Diese wurde an dem neuen Apartmenthaus „Weitblick“ angebracht und soll sowohl Krallerhof-Gäste als auch Urlauber in Leogang und Einheimische bei der Auffahrt in das Hotel-Ensemble begrüßen. Der Künstler zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Vertretern der konzeptionellen Kunst im Bereich von Text und Bild. Die Aussage des Kunstwerks unterstreicht die Schönheit der Region. Frei interpretiert, steht sie für eine „Lebensweisheit“: „Innehalten, sich der schönen Umgebung und der eigenen Vergänglichkeit bewusst werden und sich selber nicht zu wichtig nehmen“. In der Tat ist der Krallerhof ein Kraftplatz, an dem die Gedanken auf Reisen gehen können. Eingebettet in die Ruhe der Natur und die Magie der Berge entspannen Gäste im Krallerhof in einem der besten Wellnesshotels im Alpenraum. Sowohl die Großzügigkeit des Wellnessbereichs als auch sein Ambiente und die Vielseitigkeit des Angebots sprengen viele Rahmen (einer der Schwerpunkte liegt auf einem umfangreichen Ayurveda-Angebot). Im nitsch raum prägen Werke des Malers Hermann Nitsch die Atmosphäre. Sie wirken auf ihre Betrachter kraftspendend, inspirierend oder meditativ. Der Ruhekristall ist ein lichtdurchfluteter Entspannungsraum, umgeben von einer intensiven Wandmalerei des Künstlers Ty Waltinger. In allen kreativ gestalteten Zimmern und Suiten wohnen Krallerhof-Gäste auf Fünfsterneniveau.



1.826 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.krallerhof.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Krallerhof

Altenberger GmbH & Co KG

Rain 6, 5771 Leogang, Salzburger Land

Tel.: +43/(0)6583/82460

Fax: +43/(0)6583/8246-85

E-Mail: office(at)krallerhof.com

www.krallerhof.com



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 10.10.2016 - 13:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1410226

Anzahl Zeichen: 1877

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung