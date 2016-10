NetBrain präsentiert auf der „it-sa 2016“ eine neue Dimension des automatisierten Netzwerk-Managements

Dynamische Netzwerkpläne bieten durch Automatisierung eine lückenlose Netzwerk-

Transparenz. Mittels Runbooks und einfach zu schreibende Apps wird Netzwerkmanagement auch ohne Programmierkenntnisse für jeden Netzwerktechniker genau auf seine Bedürfnisse anpassbar. NetBrain Technologies stellt auf it-sa2016 in Nürnberg das neues Release EE6.2 vor, mit dem das möglich wird.

(firmenpresse) - München – 6. Oktober 2016 - NetBrain Technologies, Anbieter des ersten integrierten Netzwerk-Betriebssystems, hat heute bekannt gegeben, dass sie auf der it-sa 2016 vom 18. bis 20. Oktober in Nürnberg die kommende Softwareversion, NetBrain Enterprise Edition (EE) 6.2, vorstellen werden. Als Mitaussteller bei Bayern Innovativ (Halle 12, Stand Nr. 360) wird das Unternehmen in Live-Demos seine Neuigkeiten im Bereich der adaptiven Automatisierungstechnik sowie die dadurch ermöglichte ‚End-to-End Network Visibility‘ präsentieren. Die neue Softwareversion EE 6.2 wird ab Anfang November 2016 verfügbar sein.



"Da immer mehr Enterprise-Netzwerke von physischen über virtuelle bis hin zu Software-definierten Umgebungen migrieren, gibt es eine hohe Nachfrage nach einer einzigen Management-Plattform, die diese verschiedenen Umgebungen einheitlich zusammenfasst", erklärt Markus Waniek, Regional Sales Director DACH bei der NetBrain Technologies GmbH in München. "NetBrain adressiert diese Herausforderung mit einem ‚Integrated Network Operating System‘. Wenn Techniker ihre hybriden Netze mit NetBrain verwalten, verwenden sie eine dynamische Karte für die gesamte Netzwerk-Automatisierung, die als ‚single pane of glass‘ Daten aus mehreren Quellen in einem einheitlichen Display präsentiert.“



Auch NetBrains neue EE 6.2 folgt der Vision des Unternehmens, dem Management von Enterprise-Netzwerken mittels adaptiver Netzwerk-Automatisierung und ‚on-demand‘ Netzwerk-Mapping eine neue Dimension zu eröffnen. Das neue Release stellt einen bedeutenden Durchbruch dar – es ermöglicht Netzwerktechnikern, ohne Programmierkenntnisse eigene Netzwerk-Apps (sogenannte ‚Qapps‘) mit einer neuen Drag-and-Drop-Oberfläche zu schreiben und sie mit den neuen NetBrain Runbooks automatisiert auszuführen.



NetBrain bietet allen Interessierten, die sich vor Ort auf der it-sa 2016 selbst ein Bild von den Möglichkeiten des automatisierten Netzwerk-Managements machen möchten, kostenlose Tickets für einen eintägigen Messebesuch an. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Ticketwunsch per E-Mail an marketing.de(at)netbraintech.com an die deutsche NetBrain-Niederlassung in München.





http://netbraintech.com



Das 2004 gegründete Unternehmen entwickelte als erster Anbieter Netzwerk-Managementlösungen, die auf dynamischen Netzwerk-Plänen beruhen. NetBrain Technologies unterhält Niederlassungen in Boston, New York, Sacramento, Peking und München. Mithilfe patentierter Technologien für die dynamische Netzwerk-Abbildung und visuelle Problemdiagnose gibt NetBrain Netzwerkspezialisten schnell und einfach alle Informationen zur Hand, die sie zum Treffen fundierter Entscheidungen beim Netzwerk-Management benötigen. Hunderte Unternehmen weltweit vertrauen auf die Enterprise-Lösungen von NetBrain, um ihre Netzwerke zu dokumentieren, die Problemdiagnose zu beschleunigen und Ausfallzeiten zu minimieren. Weitere Informationen über NetBrain Technologies erhalten Sie unter www.netbraintech.com.





NetBrain Technologies GmbH

Barbara Frömmel, Senior Marketing Specialist, NetBrain Technologies GmbH, Karlstr. 68, 30335 München,

E-Mail: Info.de(at)netbraintech.com

Telefon: +49 (0) 800 724 3112

Firma: NetBrain Technologies GmbH

Ansprechpartner: Barbara Frömmel

Stadt: München

Telefon: 0800 724 3112



