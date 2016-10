Gründer des Lingen Verlags verstorben

(ots) - Der Kölner Verleger Helmut Lingen, einer der Pioniere

der deutschen Verlagsbranche und Gründer des Lingen Verlags, ist am

29.09. im Alter von 88 Jahren in seiner Heimatstadt verstorben. Die

Beerdigung fand bereits am vergangenen Freitag im engsten Familien-

und Freundeskreis statt. Der von ihm vor rund 60 Jahren begründete

Treuebuch-Service der Tageszeitungen wurde zur Keimzelle eines

erfolgreichen Medienunternehmens, das mit Kochbüchern, Ratgebern,

Kalendern, Romanen, Nachschlagewerken und Kinderbüchern große

Leserkreise erreichte. Mit seinem untrüglichen Gespür für Trends

machte er den Lingen Verlag zu einer Größe im Nebenmarkt wie im

Buchhandel. 2013 hatte er sich als Gesellschafter und der

Geschäftsführung des Lingen Verlags zurückgezogen.



Werner Schulte, seit Lingens Rückzug alleiniger Geschäftsführer

und Gesellschafter, war 2002 an der Seite Helmut Lingens in die

Leitung des Unternehmens eingetreten. Die von Helmut Lingen ins Leben

gerufene Helmut und Ruth Lingen-Stiftung fördert insbesondere

medizinische Wissenschaft und Forschung sowie demokratisch-politische

Bildungsarbeit.







