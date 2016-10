2x Silber: Dunckelfeld räumt beim Annual Multimedia Award 2017 ab

Expertenjury zeichnet innovative Onlineauftritte der digitalen Kreativen aus

Beginner-Website (Bildquelle: @Dunckelfeld)

(firmenpresse) - Köln, 10. Oktober 2016 - Ausgezeichnete Leistung: Bei der Verleihung des Annual Multimedia Awards gehört die digitale Kreativagentur Dunckelfeld einmal mehr zu den glücklichen Gewinnern. In der Kategorie "Website" glänzten die Kölner mit ungewöhnlichen Ideen und anspruchsvoller technischer Umsetzung.



Prämiert wurde die - bereits mehrfach mit allen wichtigen Digitalpreisen ausgezeichnete - Website für die Düsseldorfer Film-Manufaktur Moodboard (http://www.moodboard.de) sowie die neue Internetpräsenz der deutschen Kult Hip-Hopper Beginner (beginner.de). Beide Webauftritte spiegeln die Marke, die sie vertreten, perfekt wider. Bei Moodboard wurden durch die Einbindung der Filminhalte direkt auf der Website neue Maßstäbe von Dunckelfeld gesetzt. Der Online-Auftritt der Beginner überzeugt vor allem durch das Aufgreifen der ikonischen Videobotschaften der Band an ihre Fans und die Interaktion durch ein Gewinnspiel in Form einer Slot Machine.



Eine Expertenjury aus Digitalexperten und Journalisten dokumentierte beim diesjährigen Wettbewerb wieder die Lebendigkeit digitaler Markenkommunikation, stellte die Trends heraus und illustrierte das digitale Werbejahr. Die Auszeichnungen von Dunckelfeld beim Annual Multimedia Award 2017 zeigt das kontinuierlich hohe Niveau der Kölner Kreativen.



"Wir freuen uns sehr über unseren Gewinn bei diesem wichtigen Wettbewerb. Die Auszeichnung der Expertenjury ist Bestätigung unserer Arbeit und zugleich Ansporn für die Zukunft. Es macht unglaublich viel Spaß, gemeinsam mit unseren Kunden neue Wege zu beschreiten und dabei immer wieder einzigartige authentische Erlebnisse zu schaffen. Wir denken, dass sich das in unseren Projekten widerspiegelt", so Kim Wittfeld, CEO der Dunckelfeld GmbH.





Die Dunckelfeld GmbH (www.dunckelfeld.de) ist eine digitale Kreativagentur mit Sitz in Köln. Hier entwickeln Kim Wittfeld, Dennis Duncker und Tom Kirchhartz mit ihrem Team digitale Erlebnisse und Identitäten, die emotionale Verbindungen zwischen Marken und Menschen erschaffen. Darüber hinaus verfügt die Agentur über eine einzigartige Expertise in der Verknüpfung filmischer Ideen mit dem interaktiven Potenzial digitaler Technologien.



Mit der Arbeit für renommierte nationale und internationale Kunden konnte Dunckelfeld bereits zahlreiche Awards gewinnen. Zu ihnen zählen u.a. der Red Dot Award: Communications Design, Annual Multimedia Award, Lovie Award, Good Design Award sowie diverse Auszeichnungen bei den CSS Design Awards, Awwwards und The FWA.

