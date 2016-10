Die Technik spielt beim Datenjournalismus eine überragende Rolle

(firmenpresse) - Das Redaktionsbüro „HoppundFrenz“ veranstaltete zum siebten Mal den „Blattkritik Salon“ in Hamburg. Eingeladen sind jeweils Journalisten und Medienmacher um aktuelle Themen der Medienbranche zu diskutieren. An diesem Abend wurde über Datenjournalismus und die Ergänzung von Digital Storytelling mit Daten diskutiert. Datenjournalismus als eine Form des Online-Journalismus ist auf komplizierte technische Lösungen angewiesen um unter hohem Zeitdruck Ergebnisse zu erstellen. CON-TECH Content Technologies GmbH - Entwickler und Hersteller der leistungsfähigen Publishing-Lösung Govento wurde bei Veranstaltung von der Journalistik Studentin Elena Shilkova vertreten.



In digitaler Zeit beschleunigen sich die Prozesse von Informationsverarbeitung. Komplexe Datensätze müssen schnell ausgewertet und auf Internet-Plattformen geliefert werden. Das Endprodukt von Datenjournalisten ist Storytelling angreichert mit aktuellen interaktiven Daten und Zahlen. Für die Publisher bedeutet das hohen Aufwand für Recherche und Aufbereitung der Daten. Und es stellt auch die Journalisten vor neue Herausforderungen, die Geschichte mit den Daten im digitalen Storytelling zu verbinden. Die interaktiven Infografiken lassen sich am besten im Team vorbereiten. Dafür sind eine IT-Affinität und die offene Diskussion in Team für ein erfolgreiches Projekt wichtig. Und die Publishing Lösung zur Verbreitung der Contents muss in der Lage sein, die Daten aktuell und interaktiv zu präsentieren.



Mit Infografiken lassen sich komplizierte Geschichte und kontroverse Themen einfach erzählen. Die besondere Herausforderung für Datenjournalisten ist, dass die Stories auch auf kleinen Screens auf Smartphones oder Tablets gelesen werden. Die Inhalte müssen also für alle Devices geeignet sein.



Mithilfe einer modernen Publishing Lösung kann Datenjournalismus weniger aufwändig sein, und dabei weiterhin informativ und aktuell bleiben. Die Publishing Lösung von CON-TECH Govento spart die Zeit für die Aufbereitung der digitalen Storytelling. Datenjournalisten brauchen mit Govento keine Programmierkenntnisse oder Unterstützung von Experten um Daten-Charts selbst zu erstellen und nach eigenem Wunsch anzupassen. Responsive Ausgaben sorgt dafür, dass alle Inhalte auf jedem Gerät perfekt aussehen. Storytelling mit Govento ist leicht und intuitiv. Alle Elemente lassen sich flexibel über die Oberfläche per Drag & Drop immer wieder neu anordnen und verschieben. In wenigen Minuten bringt Govento kreative Ideen zum Leben.





Kombinationen von Text, Fotos und Video-Inhalte oder Infografiken lassen sich mit Govento in wenigen Schritten im Internet veröffentlichen. Die komplette Story ist per Knopfdruck sofort auf den gewünschten Ausgabeseiten sichtbar. Govento funktioniert wie ein Sender, der geänderte oder neue Informationen automatisch an alle Auslieferungs-Stationen verteilt.



Während des Blattkritik Salon wurde in der Diskussion deutlich, dass die Geschichte, die erzählt wird, entscheidend ist. Govento lässt Journalisten selbständig anspruchsvolle Projekte betreiben ohne durch technische Barrieren zu bremsen. Mit der Publishing Lösung Govento bringt Stortelling Spaß.





CON-TECH programmiert und betreibt seit 2004 digitale Publishing Lösungen. Das Unternehmen ist ein Spezialist für komplexe Content Projekte. TV, Event, Kino Programm Guide (EPG), Geo Location Service, Ticker und Live Blog, Video Publishing. CON-TECH unterstützt seine Kunden bereits in der Planungsphase aktiv bei der Umsetzung von Projekten. Von der Systemberatung bis zum Design bietet CON-TECH originelle und kreative Leistungen für die Aufbereitung und Verarbeitung von Content.

Weitere Informationen sind unter www.govento.de zu finden.

