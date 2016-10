Aktueller Immobilienmarktbericht: Garching bei München

(firmenpresse) - Garching bei München mit seinen ca. 17.000 Einwohnern befindet sich direkt nördlich von München im Landkreis München. Das ehemalige Bauerndorf Garching ist zu einer Universitätsstadt gewachsen mit einer einzigartigen Konzentration wissenschaftlicher Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Bezahlbarer Wohnraum, Verschönerungen des Stadtbildes, Kultur- und Vereinsleben, ein großes Engagement im sozialen Feld, etc. sind exemplarisch für die Attraktivität Garchings.



Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in Garching (http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-garching/), (statistische Mittelwerte, Angebotspreise Oktober 2015 - Oktober 2016):



Garching Hausverkauf:

38 Häuser standen in Garching im vergangenen Jahr zum Verkauf. Im Einzelnen handelte es sich um 6 Einfamilienhäuser, 14 Doppelhaushälften, 14 Reihen- bzw. Reiheneckhäuser und 4 Mehrfamilienhäuser. Hier ein kurzer Überblick über die Immobilienpreise zu denen Häuser in Garching offeriert wurden: Für die angeboten Einfamilienhäuser unter 150 m² lag der Durchschnittspreis bei etwa 780.000 EUR, über 150 m² bis max. 180 m² lag der Durchschnitt bei ca. 1,16 Mio. EUR. Doppelhaushälften bis 150 m² kosteten im Mittel etwa 685.000 EUR, zwischen 150 m² und 175 m² im Schnitt etwa 820.000 EUR. Reihen- und Reiheneckhäuser unter 150 m² kosteten im Angebot durchschnittlich 785.000 EUR, über 150 m² bis max. 190 m² ca. 950.000 EUR. Größere Mehrfamilienhäuser erreichten Preise zwischen 2,5 und 4,3 Mio. EUR.



Garching Wohnungsverkauf:

Auf dem Wohnungsmarkt gab es 60 Wohnungen, die zum Verkauf inseriert waren, darunter 8 Maisonettes und 4 Gartenwohnungen. Generell lag der Kaufpreis für Wohnungen unter 50 m² bei durchschnittlich 180.000 EUR und ca. 4.600 EUR pro m² Fläche; ab 51 bis 75 m² war im Schnitt mit 380.000 EUR Kaufpreis und 5.550 EUR pro m² zu rechnen. Wohnungen mit 76 bis 100 m² kosteten im Angebot durchschnittlich 430.000 EUR bei rund 5.000 EUR pro m² und ab 101 bis 140 m² lag der Kaufpreis bei im Mittel ca. 615.000 EUR und 5.400 EUR pro m². Einige wenige Wohnungen waren noch größer, am teuersten angeboten war ein Penthaus mit 180 m² Fläche für rund 1 Mio. EUR.





"Den Einwohnern wird in der Universitätsstadt Garching eine ideale, interessante Wohnumgebung geboten, ebenso wie zahlreiche, gute Arbeitsplätze." meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München (http://immobilienbesitzer-muenchen.de/) und Inhaber der Firma Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz aus München Neuhausen.



Quellen: garching.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Garching. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.





Über Rainer Fischer Immobilien: Das Personenunternehmen hat seinen Sitz seit 1995 in München am Rotkreuzplatz. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 750 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Das Maklerunternehmen arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt.

Rainer Fischer Immobilien

