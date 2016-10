Klares Qualitätsversprechen

Bronze für die Bite AG - Branchensoftware DISPONIC mit dem"security innovation award" ausgezeichnet

Jochen Hahn, Vorstand der Bite AG, freut sichüber den Award für seine Branchensoftware DISPONIC

(firmenpresse) - Innovationsgehalt, Anwendernutzen, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit - nach diesen Kriterien bewertet die Jury die Wettbewerbsbeiträge im Rahmen des "security innovation awards". In diesem Jahr konnte die Bite AG aus Filderstadt bei Stuttgart überzeugen: Für die neuartige Branchensoftware DISPONIC wurde in der Kategorie "Dienstleistungen und Service" der Bronze Award überreicht.



Schwere Entscheidung für die Jury: 84 Aussteller aus dreizehn Ländern hatten sich für den "security innovation award" 2016 beworben. In der ersten Jurysitzung legten die Experten fünfzehn Finalisten fest, diese präsentierten ihre Produkte dann in einer zweiten Sitzung. Die Jury bestand aus 14 Mitgliedern aus den Bereichen der deutschen Sicherheitsverbände, Feuerwehren und Sicherheitsmedien. Nach dem mehrstufigen Verfahren wurden im Rahmen der Messe Security Essen dann die Preisträger bekannt gegeben und die Preise verliehen.



"Dieser Preis ist als der Oscar der Sicherheitsbranche zu verstehen. Wir sind stolz und freuen uns, dass die jahrelange Entwicklung des Produktes nun auf diese Weise wertgeschätzt wird", freut sich Jochen Hahn, Vorstand der Bite AG.

Dass sich in der Gesellschaft ein neues Bewusstsein für Sicherheit entwickelt, betonte der Jury-Vorsitzende Jens Washausen, Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und -Ingenieure (BdSI). Die Vergabe des "security innovation awards" sei daher ein Qualitätsmerkmal und Gütesiegel: "Das ist ein Versprechen an die privaten, gewerblichen, behördlichen und industriellen Nutzer von Sicherheitslösungen, an die Aussteller aus aller Welt und die Fachleute unserer Branche. Diesem Anspruch bewusst gerecht zu werden, das ist die Arbeit unserer Jury."



DISPONIC als Software-Komplettlösung für Sicherheitsdienste überzeugte die Jury - vor allem durch seine professionelle Dienstplanung und Administration: Von Einsatzplänen und Zeiterfassung bis Antrittskontrolle und Bruttolohnabrechnung befindet sich alles in einem System. Das stelle den Sicherheitsdienstleistern nicht nur wichtige Funktionen zur Verfügung, sondern führe auch zu vielen Arbeitserleichterungen, so die Award-Begründung.





Keywords (optional):

Die Bite AG mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart ist Marktführer für kaufmännische Branchensoftware für Wach- und Sicherheitsdienstleister und bringt seit nunmehr 20 Jahren Erfahrung ein. Für mehr als 230 Kunden in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Polen sind die Softwarelösungen Padis und Logatronic aus dem Hause der Bite AG bereits etablierte und bewährte Produkte innerhalb der Sicherheitsbranche. Mit DISPONIC hat das Unternehmen ein neues Produkt für die Einsatzplanung bei Sicherheitsdiensten auf den Markt gebracht. Von der Personaleinsatzplanung bis zur Zeiterfassung, von der Bruttolohn-Ermittlung bis zur Fakturierung deckt das Unternehmen mit seinen bewährten Produkten die zentralen Funktionsbereiche für Sicherheitsbetriebe ab.

