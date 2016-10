Mit Klebstoffen wird Halloween zum Gruselspaß

Zu Halloween gehört nicht nur ein gruseliges Kostüm, sondern auch das passende Make-Up. Ob Teufelshörner, klaffende Wunden oder abgerissene Hautfetzen: Mit aufklebbaren Latexteilen gelingen Spezialeffekte à la Hollywood.

Zu Halloween gehört ein gruseliges Make-Up. Foto: Luis Louro – Fotolia.com

(firmenpresse) - Wer an Halloween für schaurige Momente sorgen möchte, muss kein ausgebildeter Maskenbildner sein. Accessoires, wie Hexennasen, blutige Wunden und Co., können heute einfach gebrauchsfertig gekauft werden.

Doch wie halten sie auf der Haut?

Mit Mastix, einem kosmetischen Hautklebstoff, der aus dem Theater und der Filmbranche nicht mehr wegzudenken ist. Dieser wird aus dem Harz der Mastix-Pistazienbäume gewonnen, ist also rein natürlichen Ursprungs. Dank seiner sehr guten Klebkraft und geprüften Hautverträglichkeit sorgt dieser Klebstoff dafür, dass die Accessoires selbst unter starker Beanspruchung und beim Schwitzen perfekt sitzen. Erhältlich ist er in jedem gut sortierten Kostümladen.



Das perfekte Halloween-Make-up ist kein Hexenwerk

Mit Mastix-Klebstoff können sich Halloween-Fans in Hexen mit Hakennase und Warzen verwandeln, seine Anwendung ist aber alles andere als ein Hexenwerk.

Den Klebstoff mit einem Pinsel oder einem Spatel auf die zu klebende Stelle (nicht in Augennähe) dünn auftragen. Mastix reagiert mit der Luft und wird schnell hart. Also das Latexteil, zum Beispiel ein Teufelshorn, schnell auf der Haut befestigen. Dann trocknen lassen – und schon kann der Gruselspaß so richtig losgehen.

Ist der Spuk vorbei, lässt sich Mastix-Klebstoff auch wieder leicht entfernen. Dazu gibt es im Handel speziellen Mastix-Entferner. Diesen auf einen Wattebausch auftragen und damit über die Klebstoffreste gehen bis sie sich komplett abgelöst haben.







Über den Industrieverband Klebstoffe e. V. (IVK):

Der Industrieverband Klebstoffe e. V. mit Sitz in Düsseldorf vertritt die technischen und wirtschaftspolitischen Interessen der deutschen Klebstoffindustrie.

Der IVK ist – auch im globalen Wettbewerbsumfeld – der weltweit größte und im Hinblick auf das für seine Mitglieder angebotene Serviceportfolio ebenfalls der weltweit führende Verband im Bereich Klebtechnik.

Technische Fragestellungen sowie Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitsschutz besitzen einen hohen Stellenwert in der Klebstoffindustrie. Dies dokumentiert der Verband gegenüber der Öffentlichkeit, Behörden, Verbrauchern und wissenschaftlichen Institutionen. Der Industrieverband Klebstoffe e. V. vertritt die Branche nicht nur nach außen, sondern ist auch innerhalb der Mitgliedsunternehmen aktiv, etwa um Produktnormen, Qualitäts- und Umweltstandards oder auch Arbeitssicherheitsrichtlinien zu beschließen und umzusetzen.

Dem Verband gehören aktuell 126 Klebstoff-, Dichtstoff-, Klebrohstoff- und Klebebandhersteller sowie Systempartner und wissenschaftliche Einrichtungen an. Insgesamt beschäftigt die deutsche Klebstoffindustrie circa 13.000 Mitarbeiter/-innen.

Industrieverband Klebstoffe e. V.

Datum: 10.10.2016 - 15:11

