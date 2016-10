Was bei der Digitalisierung gerne vergessen wird - Mögliche Auswirkungen auf Gesellschaft und Menschen?

Die Digitalisierung verändert unser Leben wohl noch wesentlicher, als dies die "industrielle Revolution" getan hat. Dies auch noch in unvorstellbarem hohem Tempo.

Roland Dürre - Visionär, Blogger und "Aktivist"

(firmenpresse) - Der daraus resultierende Wandel betrifft alle Bereiche der Gesellschaft wie Unternehmen (Wirtschaft und Produktion - Industrie 4.0), Mobilität, Kommunikation, Familie, Gesellschaft. Die verblüffenden Folgen und Veränderungen im individuellen und kollektiven Leben werden von vielen Menschen nicht verstanden und erzeugen Ängste. Was wird die Zukunft uns da noch alles bringen?



Selbst Bereiche, die vor nicht allzu langer Zeit noch als nicht digitalisierbar galten sind inzwischen "gefallen" und ein Ende ist hier nicht absehbar. Diese Entwicklung hat natürlich auch auf uns Menschen und die Gesellschaft im Allgemeinen massive Auswirkungen über die man sich heute häufig noch gar nicht im klaren ist.



In diesem Vortrag möchte unser Referent Roland Dürre mögliche Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung auf die Gesellschaft und uns Menschen beleuchten und diskutieren.





Unser Referent:

Roland Dürre hat ab 1969 Mathematik und damals das neue Nebenfach Informatik an der TUM studiert. Seitdem hat er Software entwickelt und "in IT" gemacht. Für Siemens und Softlab war er an diversen IT-Projekten beteiligt um danach ein eigenes Unternehmen (InterFace Connection - heute InterFace AG) zu gründen und aufzubauen. Roland Dürre hält Vorträge und Seminare rund um das Thema der Digitalisierung. Seit 2015 unterstützt er vor allem Startups und junge Unternehmer. Mehr Infos über ihn finden Sie unter www.duerre.de.







www.techdivision.com



TechDivision gehört als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde, TYPO3 Association Gold Member sowie Hersteller von appserver.io - einer neuen extrem leistungsfähigen Infrastruktur-lösung für Webapplikationen der neuesten Generation - zu den führenden Adressen für anspruchsvolle Webentwicklung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen im deutsch-sprachigen Raum. Parallel zur Entwicklung auf Basis von Open Source Technologien bietet das Unternehmen zusätzliche Online-Marketing Leistungen rund um das Thema Performance-Marketing sowie Consulting für Digitalisierungsthemen an.



Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Ritter-Sport, IGEPA Group, Salewa, FERRERO oder Cherry auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über zwei Standorte in Rosenheim/Kolbermoor und München und beschäftigt insgesamt mehr als 70 Mitarbeiter.



Mehr über TechDivision lesen Sie unter www.techdivision.com





TechDivision GmbH

Spinnereiinsel 3a, 83059 Kolbermoor

