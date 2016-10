Neckermann Strom relauncht Tarifrechner und Webseite:

Jetzt noch schneller undübersichtlich zum günstigen Grünstromtarif

Neckermann Strom TarifrechnerÖkostrom und Wärmestrom

(firmenpresse) - Norderstedt, 10.10.2016: Ab heute stehen Interessierten und Kunden der Neckermann Strom GmbH übersichtliche Tarifrechner für Ökostrom und Wärmestrom zur Verfügung. Egal ob Haushaltsstrom, Gewerbestrom oder Wärmestrom für Wärmepumpen oder Nachtspeicherheizung: Mit den neuen Tarifrechnern auf der neu gestalteten Webseite ist der passende, günstige Tarif schnell gefunden. Als unabhängiger Anbieter für Ökostrom bezieht die Neckermann Strom GmbH ihren Ökostrom vor allem aus Wind-und Wasserenergie - und das seit der Gründung 2013. So garantiert Neckermann Strom Lebensqualität, Weitsicht und verantwortungsvollen Klimaschutz.



Die Neckermann Strom GmbH liefert Ökostrom für alle Verbraucher in Deutschland. Der Grünstrom aus Erneuerbaren Energien steht dabei für 0 g/kWh CO2-Emissionen und 0 g/kWh radioaktive Abfälle. Damit bietet Neckermann Strom saubere Energie in differenzierten Tarifen: für Privathaushalte oder Gewerbe, für Wärmepumpen oder Nachtspeicherheizungen, mit getrennter und gemeinsamer Messung, mit SmartMeter oder traditionellen Stromzählern. Als einer von wenigen Stromanbietern bietet Neckermann Strom bundesweit spezielle Heizstromtarife für Wärmepumpen und Nachtspeicher-Heizungen.



Einfach, schnell, unkompliziert: Wunschtarif blitzschnell wählen

Ab sofort geben Interessierte und Kunden für Ökostrom und Wärmestrom einfach ihre Postleitzahl und den voraussichtlichen Verbrauch im Tarifrechner ein - und schon können sie aus drei möglichen Tarifen wählen:

Tarif PUR: keine Vertragslaufzeit , keine Mindestabnahmemenge

Tarif Sport12: zwölf Monate Vertragslaufzeit, Mindestabnahmemenge 1.000 kWh / Jahr

Tarif Sport24: 24 Monate Vertragslaufzeit, Mindestabnahmemenge 1.000 kWh / Jahr





Über Neckermann Strom: Die Neckermann Strom GmbH ist unabhängiger und nachhaltiger Ökostromanbieter im deutschsprachigen Raum mit Schwerpunkt auf Grünstromtarife für Nachtspeicher- und Wärmepumpen-Heizungen. Bereits seit der Gründung 2013 ist Neckermann Strom Partner und Mitglied von Europas erster Grünstrombörse GreenPower(at)EXAA in Wien.



Ausgezeichnet Im September 2015 wurde die Neckermann Strom GmbH von Verivox mit dem Qualitätssiegel "gut" für Stromanbieter ausgezeichnet und gehört aktuell mit der Note 1,7 zu den besten Stromanbietern Deutschlands.



https://www.neckermann-strom.de/#jmodule-153





http://www.neckermann-strom.de



Neckermann Strom GmbH

Neckermann Strom GmbH

Katja Hankowetz

Südportal 3

22848 Norderstedt

kh(at)neckermann-strom.de

040 - 368 80 89-19

http://www.neckermann-strom.de



Firma: Neckermann Strom GmbH

Ansprechpartner: Katja Hankowetz

Stadt: Norderstedt

Telefon: 040 - 368 80 89-19





Kommentare zur Pressemitteilung