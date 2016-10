AC Mailand und Diesel geben neue Partnerschaft bekannt

Barbara Berlusconi: "Strategische Partnerschaft soll ein jüngeres

Publikum ansprechen und anderen europäischen Spitzenvereinen

Renzo Rosso: "Ein alter Traum geht in Erfüllung - für mich, für

meine Familie, für Diesel."



Diesel wird für die kommenden drei Jahre Stilpartner des

legendären italienischen Fußballvereins AC Mailand. Dabei wird Diesel

das Team des AC Mailand "außerhalb des Fußballfeldes" einkleiden. Die

beiden italienischen Ikonen, die jeweils über eine globale Präsenz

verfügen, teilen viele derselben Werte, die ihnen schon in die Wiege

gelegt worden sind: Teamgeist, eine mutige Haltung und den Willen zum

Sieg. Hinzu kommt eine bedingungslose Liebe zum Sport - eine

Leidenschaft, die der AC Mailand und Diesel im Laufe ihres gesamten

Werdegangs in ihren jeweiligen Sphären geteilt haben und die sie

stets dazu angespornt hat, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Zwei

Marken mit einer weltweit starken Führungsposition - in Italien und

Diesel-Gründer Renzo Rosso erklärte daher: "Hiermit geht ein alter

Traum in Erfüllung - für mich, für meine Familie, für Diesel. Die

außergewöhnlichen Wege von Diesel und dem AC Mailand sind auf subtile

Weise miteinander verwoben: Wir sind zwei wichtige italienische

Akteure, teilen eine ähnliche Geisteshaltung, haben internationalen

Ruhm erlangt und bilden ein Team um einen Traum von Ehre,

Leidenschaft und Mut. Wir wollen diese Zusammenarbeit einzigartig

machen - mit Ironie, Innovation und Modernität als Treibstoff."



"Ich bin mit den Farben Rot und Schwarz groß geworden. Für mich

waren sie immer wie eine zweite Haut. Sie sind meine Leidenschaft



geworden - dieselbe Leidenschaft, die den AC Mailand und Diesel dazu

gebracht hat, diese Partnerschaft einzugehen. Diesel ist ein

dynamisches internationales Unternehmen in der Modebranche, das sich

an denselben jüngeren Markt richtet, den ebenso wie andere

europäische Spitzenvereine auch der AC Mailand anspricht", so die

Vizepräsidentin und CEO des AC Milan, Barbara Berlusconi.



Über den AC Mailand



Seit 117 Jahren ist der AC Mailand ein Synonym für Fußball,

Unterhaltung, Emotionen und Erfolg. Mit seinen Farben Rot und Schwarz

ist er einer der Vereine, die die meisten internationalen Pokale in

der Geschichte des Fußballspiels gewonnen haben. Seit seiner Gründung

im Jahr 1899 gewann der AC Mailand 18 nationale Meistertitel, 5

nationale Pokale, 7 Europapokale (UEFA Champions League), 2

Europapokale der Pokalsieger, 5 UEFA Supercups, 3

Intercontinental-Pokale, 6 Liga-Supercups und 1

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Heute ist der AC Mailand ein führendes

Unterhaltungsunternehmen, das Sportveranstaltungen für Millionen von

Zuschauern rund um die Welt produziert.



Über Diesel



Diesel ist eine innovative internationale Lifestyle-Marke, die

eine breite Kollektion von Jeans, Kleidung und Accessoires

produziert. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat sich Diesel von

einem führenden Vorreiter für Jeans zu einem Anbieter von

hochwertiger Freizeitmode entwickelt und bietet damit eine echte

Alternative zum etablierten Luxusmarkt. Trotz seines Wachstums ist

Diesel seiner Philosophie treu geblieben: eine Marke, die für

Leidenschaft, Individualismus und Selbstentfaltung steht.







