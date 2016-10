Sport und Diabetes: von Lauf zu Lauf zu besseren Blutzuckerwerten (FOTO)

"Teilnahme am RheinEnergie Marathon in Köln - zu Beginn meiner

Trainingseinheiten hörte sich das nach einem völlig utopischen Ziel

an. Mit einem Körpergewicht von 140 kg konnte ich damals kaum eine

Minute am Stück laufen", berichtet Achim Wüstner. Bereits ein halbes

Jahr später ging der Läufer mit Diabetes zum ersten Mal über die

inoffizielle zehn Kilometer Distanz an den Start. Anfang Oktober lief

er schon das dritte Jahr in Folge mit. "Es war wie immer ein

atemberaubendes Gefühl, wenn tausende Zuschauer am Streckenrand

jubeln und klatschen - auch wenn ich nicht zum Spitzenfeld gehöre,

sondern im hinteren Teil mitlaufe." Zusammen mit zahlreichen weiteren

Läufern des Diabetes Programm Deutschland (DPD) erreichte der

53-Jährige wohlbehalten das Ziel. Unterstützung erhielten sie von

Diabetesberatern und Lauftrainern des DPD, die an mehreren

Kontrollpunkten entlang der Strecke für Blutzuckermessungen

bereitstanden und die Teilnehmer mit Getränken und Lebensmitteln

versorgten.



Mit Bewegung die eigene Diabetestherapie unterstützen



Zwei Mal pro Woche trainiert Achim Wüstner zusammen mit anderen

Menschen mit Diabetes in der Mainzer DPD-Laufgruppe. Die Bewegung

hilft den Typ 1- und Typ 2-Diabetikern, ihren Blutzuckerspiegel

besser im Griff zu behalten, ihre Gesundheitswerte zu verbessern und

Langzeitfolgen vorzubeugen. So konnte Wüstner seinen

Langzeitblutzuckerwert deutlich reduzieren und bislang rund 20

Kilogramm Gewicht abnehmen. "Mir geht es heute deutlich besser als

noch vor drei Jahren. Ich bin so froh, dass ich den Schritt zum Sport

gewagt habe und jetzt schon zum dritten Mal die zehn Kilometer in

Köln laufen konnte." Doch gerade zu Anfang hatte Achim Wüstner große

Bedenken, ob Joggen bei seinem hohen Körpergewicht die richtige Wahl

ist und nicht zu sehr seine Knochen und Gelenke beansprucht. "Unsere



Trainerin hat aber ganz langsam mit einem Intervalltraining

angefangen: 1-2 Minuten joggen, danach fünf Minuten walken, dann

wieder joggen usw." Schon nach zwei Monaten regelmäßigen Trainings

konnte Achim Wüstner 30 Minuten am Stück laufen. Als Trainingspartner

immer mit dabei: Beagle-Mischling Hugo. "Er ist quasi zum Maskottchen

unserer Gruppe geworden und sorgt immer für gute Stimmung."



Alle der bundesweit stattfindenden Lauf- und Walkinggruppen des

DPD werden von professionellen Lauftrainern begleitet, die im Umgang

mit Diabetes geschult sind und den Gesundheitszustand der Sportler

mit Diabetes permanent im Auge behalten. Denn die Bewegung kann den

Blutzuckerspiegel schnell absinken lassen. Die Teilnehmer müssen

deshalb während des Trainings mehrmals ihre Werte kontrollieren. Die

Basis für eine gute Blutzucker-Einstellung liefert Ascensia Diabetes

Care mit seinen besonders messgenauen Contour® Next

Blutzuckermesssystemen, die den Teilnehmern für das Training zur

Verfügung gestellt werden. (1,2)



Gemeinsam aktiv sein: Angehörige laufen mit



Seit Anfang des Jahres können auch Angehörige beim DPD teilnehmen.

Diese Chance haben Typ-2-Diabetikerin Erna und ihr Ehemann Hans Georg

Grell genutzt. Das Ehepaar startete im Mai gemeinsam bei der

Laufgruppe in Nürnberg. "Mein Mann war der Hauptantreiber. Ich wäre

nie auf die Idee gekommen, da mitzumachen, weil ich überhaupt nicht

sportlich war. Er musste schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten",

erklärt Erna Grell. Doch erste Effekte des regelmäßigen Trainings hat

die 62-jährige Rentnerin schon sehr schnell bemerkt, sie benötigt

viel weniger Insulin. "Mir fällt es zwar immer noch schwer, mich

abends aufzuraffen. Aber mit meinem Mann an meiner Seite, der mich

immer wieder motiviert, gehe ich gerne zum Laufen."



Und auch Hans Georg Grell profitiert von den regelmäßigen

Trainingseinheiten: "Als aktiver Schiedsrichter bin ich schon sehr

sportaffin, aber in den letzten Jahren ist das Lauftraining ein

bisschen zu kurz gekommen." Das DPD war für ihn eine gute Chance,

wieder in die alte Form zurück zu finden und hat ihn dazu motiviert,

in seiner Schiedsrichtergruppe ein eigenes Lauftraining einzuführen.

"Von unserem DPD-Lauftrainer konnte ich mir ein paar Tipps und Tricks

abschauen und an meine Schiedsrichter-Kollegen weitergeben", so

Grell. Für das Ehepaar ist klar: Nach der Winterpause sind sie wieder

mit dabei. Und vielleicht steht im nächsten Jahr dann auch eine

Teilnahme an einem Laufevent wie dem RheinEnergie Marathon in Köln

mit auf dem Programm.



Hinweise für Redakteure



Über Ascensia Diabetes Care



Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care

spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei

unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine

höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen

und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue

Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied

im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.



Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next

Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche

Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit

Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren

uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die

Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der

Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen

Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um

sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an

Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit

gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter

Integrität führen zu können.



Ascensia Diabetes entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer

Diabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produkte

von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder

verkauft. Mit dem Abschluss der Transaktion in allen Ländern wird

Ascensia Diabetes Care mehr als 1.700 Mitarbeiter in 38 Ländern

beschäftigen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.diabetes.ascensia.de.



Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter

www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.



Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken

der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



