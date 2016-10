ZDFinfo, Programmänderung /

Mainz, 7. Oktober 2016

(ots) -



Woche 41/16

Dienstag, 11.10.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen

beachten:



9.50Essen vom Fließband

In der Molkerei



10.35WISO-Konsumagenten

Die Zucker-Falle

Deutschland 2016



11.15ZDFzeit

Weltenbrand

Sündenfall



12.00ZDFzeit

Weltenbrand

Fegefeuer



12.50ZDFzeit

Weltenbrand

Völkerschlacht



13.30Apokalypse Verdun

Tödliche Illusion

Frankreich 2016



14.20Apokalypse Verdun

Blutiger Angriff

Frankreich 2016



15.05Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten

Kampf vor dem Skagerrak

Großbritannien 2015



15.50Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten

U-Boot-Krieg in der Nordsee

Großbritannien 2015



16.35Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood"

Großbritannien 2013



17.20Terra X

Qatna - Entdeckung in der Königsgruft

Deutschland 2009

ZDF Expedition - Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusaum 17.15

Uhr - entfällt!



18.05ZDF Expedition

Versunkene Metropolen

Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



18.45Mysterien der Geschichte

Das Bernsteinzimmer

USA 2010



19.30Atlantis - Mythos und Wahrheit

Deutschland 2015



20.15Terra X

Die Botschaft der 12. Etruskerstadt

Deutschland 2010



21.00Schätze des alten Ägypten

Das Geheimnis der großen Pyramide

ZDF Expedition - Versunkene Metropolen - Operation Piramesse um

23.35 Uhr - entfällt!



21.40Schätze des alten Ägypten

Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



22.25Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige

Großbritannien 2004



23.10Terra X

Qatna - Entdeckung in der Königsgruft

Deutschland 2009



23.50ZDF Expedition

Versunkene Metropolen

Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru





0.35ZDF-History

Roms Rache - Die Schlacht im Harz

Deutschland 2011



1.00Cops außer Kontrolle

Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt

USA 2016



1.45Black in the USA

Rassismus und tödliche Unruhen

Deutschland 2016



2.30Black in the USA

Geisterstädte und moderne Sklaverei

Deutschland 2016



3.15Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand



3.55Rassismus in Uniform

Polizeigewalt in den USA



4.40Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Die Todesstrafe









Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.10.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1410313

Anzahl Zeichen: 2970

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung