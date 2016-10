ZDF dreht Komödie "Kein Talent für Liebe" mit Lisa Martinek und Thomas Heinze (FOTO)

Lisa Martinek und Thomas Heinze spielen ein unorthodoxes

Millionärsehepaar, das vor der Scheidung steht. Die Dreharbeiten für

die ZDF-Komödie mit dem Arbeitstitel "Kein Talent für Liebe" finden

noch bis Anfang November in Berlin und Umgebung statt.



Unter der Regie von Neelesha Barthel spielen neben Lisa Martinek

und Thomas Heinze auch Peter Jordan, Rafael Gareisen, Anna Herrmann

und andere. Das Drehbuch schrieb Edda Leesch.



Für Eva Hübner (Lisa Martinek) ist ihr Mann Rainer (Thomas Heinze)

der erfolgreiche Großverdiener, der sie liebt und ihr ein luxuriöses

Leben einschließlich umfangreicher Schuhsammlung ermöglicht. Als er

plötzlich die Scheidung will, nur weil sie sich bei einem

Charity-Event mit Geschäftspartnern daneben benommen hat, fällt sie

aus allen Wolken. Schnell findet sich das Ehepaar vor dem

Scheidungsanwalt und gemeinsamen Freund Pepe (Peter Jordan) wieder.

Dort stellt sich heraus, dass Eva laut Ehevertrag nichts von den

gemeinsamen Millionen bekommen soll. Aber nicht mit ihr! Eva täuscht

mit Hilfe eines jungen Paares ihre eigene Entführung vor. So möchte

sie an das Geld des Noch-Ehemanns kommen, auf das sie nach ihrer

Anschauung durchaus ein Anrecht hat. Doch die Dinge laufen ganz

anders als geplant.



"Kein Talent für Liebe" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Hager

Moss Film. Produzentin ist Carmen Stozek. Die Redaktion im ZDF liegt

bei Wolfgang Grundmann. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.



