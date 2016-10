ATOSS auf der Zukunft Personal: Workforce Management für alle Herausforderungen

ATOSS auf der Zukunft Personal in Halle 3.2, Stand A.08 (Bildquelle: ATOSS)

(firmenpresse) - München, 10.10.2016. Effiziente Prozesse, flexible Arbeitszeiten und zufriedene Mitarbeiter - das sind die Eckpfeiler einer Arbeitswelt 4.0. Wie professionelles Workforce Management zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen kann, zeigt ATOSS auf der Zukunft Personal in Halle 3.2, Stand A.08. Highlights des Messeauftritts sind die neuen Major Releases der Produktsuiten ATOSS Staff Efficiency Suite 11 und ATOSS Time Control 8. Im Fokus der Produktentwicklung standen Funktionalität und User Experience. Das umfassende Software-Portfolio des Münchner Spezialisten für die bedarfsoptimierte Personaleinsatzplanung wird durch Consulting sowie Prozess- und Potenzialanalysen abgerundet.



Ob in der Cloud oder On Premise, ATOSS hat für jedes Anwendungsszenario, jede Branche und jede Unternehmensgröße die richtige Lösung - von der klassischen Zeitwirtschaft über mobile Apps und Self Services bis hin zur detaillierten Personalbedarfsermittlung, anspruchsvollen Einsatzplanung und strategischen Kapazitäts- und Bedarfsplanung. Die modularen ATOSS Produktsuiten schaffen Transparenz, Effizienz und den nötigen Spielraum für eine kosten-, service- und mitarbeiterorientierte Arbeitszeitgestaltung. "Unternehmen müssen sich heute den Anforderungen des Marktes fluide anpassen können, wenn sie im Wettbewerb bestehen wollen. Zwingende Voraussetzung dafür ist eine agile Personalinfrastruktur", sagt Andreas Obereder, Vorstandsvorsitzender der ATOSS AG.



Mit dem kontinuierlichen Investment in die Entwicklung und Erweiterung des Software-Portfolios verfolgt ATOSS konsequent eine Full Range Strategie. Zur Produktfamilie gehören die Enterprise Lösung ATOSS Staff Efficiency Suite, Branchenlösungen für Call Center, Gesundheitswesen, Handel, Logistik und Produktion sowie ATOSS Time Control, die Software Suite für alle klassischen Anforderungen rund um das Arbeitszeitmanagement. Den Markt für Kleinunternehmen adressiert ATOSS mit Crewmeister, einer Weblösung, die einfach, schnell und preiswert für Transparenz rund um Arbeits- und Urlaubszeiten sorgt. ATOSS Cloud Solution stellt die gesamte Workforce Management Funktionalität in hochsicheren Rechenzentren als Software-as-a-Service zur Verfügung.





Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Consulting, Software und Services für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität und modernste Technologie aus und bieten komplette Plattformunabhängigkeit. Das 1987 gegründete, börsennotierte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund EUR 44,9 Mio. Euro. Die exzellente Geschäftsentwicklung der vergangenen zehn Jahre ist eng mit den steigenden Anforderungen von Unternehmen an die Optimierung ihrer Prozesse und ihrem Wunsch nach mehr Flexibilität, Servicequalität, Produktivität und Kosteneffizienz verbunden. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 4.500 Kunden in über 40 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Edeka, Klinikum Ingolstadt, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg oder W.L. Gore & Associates.

