Iranische Delegation informiert sich unter Leitung von bbw und HDBWüber Zukunftstrends im Bankmanagement

(ots) - Im September besuchte eine Gruppe von 18

Führungskräften der iranischen Ayandeh Bank München sowie Zürich und

informierte sich über Zukunftstrends im Bankmanagement. Organisiert

wurde die sechstägige Reise vom Bildungswerk der Bayerischen

Wirtschaft (bbw), die fachliche Koordination übernahm die Hochschule

der Bayerischen Wirtschaft (HDBW).



Den iranischen Gästen wurde ein vielfältiges Programm geboten:

Treffen mit Bankern, führenden Banktechnologieunternehmen,

Beratungsunternehmen sowie der Besuch des Bayerischen

Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

standen auf der Agenda. Der internationale Bereich der bbw-Gruppe

hatte die Reise für die Führungskräfte der Ayandeh Bank, vorwiegend

Gesellschaftervertreter, Vorstände und Direktoren, organisiert.



"Wir freuen uns, dass wir das Programm nur eine Woche nach der

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit ICOBIGE durchführen

konnten", erklärte Volker Falch, Bereichsleiter Internationales beim

bbw. Am 5. September 2016 hatte bbw-Hauptgeschäftsführerin Anna

Engel-Köhler den Rahmenvertrag mit ICOBIGE (International Conference

on Banking Industry and Global Economy), einer Organisation zur

Förderung der Banken im Iran, in Teheran geschlossen.



Die iranischen Gäste wurden vor Ort von Volker Falch und

HDBW-Professor Carsten Bartsch betreut und begleitet. Prof. Bartsch

freut sich bereits auf weitere Projekte: "Der Besuch hier in München

und Zürich war nur der Startschuss für vielfältige gemeinsame

Aktivitäten. Konkrete Planungen für die nächsten Monate laufen

bereits."



Auch die Gäste aus dem Iran zeigten sich zufrieden: "Dank bbw und

HDBW haben wir einen guten Einblick in das Thema Bankmanagement

erhalten und konnten interessante Kontakte für die Zukunft knüpfen",

sagte Nima Namdari, Vice-President of planning and development of



eFarda Co, abschließend.



Ein Gruppenbild kann angefordert werden unter:

meiser.dorothee(at)bbw.de



Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft ist das Dach für 18

Bildungs- und Beratungsunternehmen sowie Sozial- und

Personaldienstleister mit deutschlandweit rund 9.800 Mitarbeitern.

Die bbw-Gruppe engagiert sich auch weltweit, so z. B. in Tschechien,

Tunesien, China und im Iran. In Projekten und Kooperationen im In-

und Ausland fördert sie den globalen Dialog zwischen Unternehmern

sowie den Austausch ausländischer Institutionen, Verbände und

Experten mit deutschen Fachkreisen.



Die HDBW - Hochschule der Bayerischen Wirtschaft ist eine private,

staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in München sowie weiteren

Standorten in Bamberg und Traunstein. Ihre aktuellen Schwerpunkte

sind Wirtschaft und Technik. Seit dem Wintersemester 2014/2015 werden

an der HDBW drei Bachelor-Studiengänge angeboten: Betriebswirtschaft,

Wirtschaftsingenieurwesen sowie Maschinenbau. Die HDBW gehört zur

Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft.







