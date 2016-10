IT-Forum im Osteuropa: IT-Nachwuchs für AMgrade

2016 ist schon das dritte Jahr des IT-Forums in der Ukraine, und von Jahr zu Jahr gewinnt dieser Event an Bedeutung.

IT-Forum 2016 in der Ukraine

(firmenpresse) - "Riesig!" - so hat ein Besucher seine Eindrücke von dem IT-Forum in der Ukraine zusammengefasst. Riesig war nicht nur die Halle, in der auf zwei Ebenen über 2000 Besucher zusammengekommen sind. Riesig war auch die Stimmung. Im Herzen der Riesen-Industrie fühlt sich ein IT-Forum sehr gut aufgehoben, und gerade deshalb kann man hier so gut IT-Nachwuchs finden und weiterbilden. 2016 ist schon das dritte Jahr des IT-Forums in der Ukraine, und von Jahr zu Jahr gewinnt dieser Event an Bedeutung, indem er viele talentierte IT-ler und Unternehmen mit an Bord zieht.



Für alle, die nach IT-Nachwuchs und IT-Partnern suchen, ist die Ukraine heute ein heißer Tipp. Das Land verfügt über ein gut ausgebautes Ausbildungsnetz mit vielen technischen Hochschulen, stabiles und billiges Internet und Gesetze, die die IT-Branche fördern - alles Voraussetzungen, die für den steten IT-Nachwuchs sorgen. Alles in allem ein gutes Plätzchen, um sich nach IT-Nachwuchs umzuschauen. 200 Studenten haben die Eintrittskarten für das IT-Forum gratis erhalten. Aber auch viele jüngere und ältere Programmierer, Start-Uppers und gestandene Unternehmer, ca. 1500 Personen, haben an dem IT-Forum aktiv teilgenommen, darunter auch Besucher aus den USA und Deutschland.



Mehr über IT-Forum finden Sie in unserem Blog-Artikel: IT-Forum im Osteuropa: IT-Nachwuchs für AMgrade









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amgrade.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.



Dies ist eine Pressemitteilung von

AMgrade GmbH

Leseranfragen:

Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.10.2016 - 16:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1410344

Anzahl Zeichen: 1643

Kontakt-Informationen:

Firma: AMgrade GmbH

Ansprechpartner: Yuriy Plastun

Stadt: Koblenz

Telefon: 02618854278



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.