Neues aus der Kosmetik - Falten reduzieren in 3 Minuten

Mit der effektiven anti aging Pflege von Forever kann man einen Anti Falten Sofort Effekt erzielen und bis zu 10 Jahre jünger wirken.

Lifting Creme mit Soforteffekt

Bereits ab 30 setzt bei den meisten Personen ein Hautalterungsprozess ein, der zu Krähenfüßen, Zornesfalten und Stirnfalten führt. Viele Mittel versprechen, das Gesichtsbild zu verbessern und Falten zu glätten. Jedoch müssen diese Antifaltencremen über einen längeren Zeitraum aufgetragen werden, um Resultate zu erzielen. Bei Forever gibt es jetzt ein Produkt mit Anti Falten Sofort Effekt, das jugendliche Schönheit bereits Minuten nach dem Auftragen wiederherstellt. Bereits vor dem Spiegel kann man mitverfolgen, wie Augenfältchen verschwinden und das Gesicht insgesamt einen jugendlicheren Aspekt erhält.





So funktioniert das Fluid mit Anti Falten Sofort Effekt



Bei dem Fluid Forever Young handelt es sich um einen hochkonzentrierten Flächenauffüller, der mit einer Reihe von wertvollen Wirkstoffen arbeitet. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe und auch Spurenelemente, die nach dem Auftragen zu wirken beginnen. Der Haut fühlt sich geschmeidiger an und wird außerdem auch vor Feuchtigkeitsverlust geschützt. Die Vitamine verhindern außerdem eine vorzeitige Zellalterung, so dass die Bildung von neuen Falten verzögert werden kann.



Das Forever Youg Fluid beinhaltet Wirkstoffe in winzigen Partikeln, die besonders leicht in die Haut eindringen können. Auf diese Weise ist das Anti aging Mittel viel effektiver als viele andere Produkte. Erstaunlich ist es jedoch, den Anti Falten Sofort Effekt zu beobachten, der schon kurz nach dem Auftragen einsetzt. Das Fluid wirkt straffend auf die Haut, so das kleine Fältchen sofort verschwinden und tiefere Falten erheblich gemindert werden können.



Faltenfrei in 3 Minuten



Nach dem Auftragen braucht es nur drei Minuten, bis sich die der Lifting Effekt der Antifaltencreme bemerkbar macht. Wie von magischer Hand geglättet verschwinden die Alterserscheinungen und die Haut wirkt verjüngt und gestrafft. Während der ersten 10 bis 20 Minuten verspürt man ein leichtes Ziehen, während die Haut gestrafft wird. Der Effekt hält etwa sechs bis acht Stunden an.





Leichte Anwendung überzeugt



Die Forever Antifaltencreme mit Anti Falten Sofort Effekt lässt sich einfach auftragen und kann mehrmals täglich anwenden. Es ist leicht dosierbar, so dass man spezielle Problemzonen behandeln kann. Das Fluid kann mit oder ohne Make up angewendet werden. In den ersten drei Minuten sollte das Gesicht möglichst ruhig gehalten werden, um den besten Effekt zu erzielen. Es gilt allerdings darauf zu achten, dass es nur mit Make Up auf Wasserbasis verwendet wird. Forever Young ist für jeden Hauttyp geeignet und kann über einen beliebigen Zeitraum hinaus angewendet werden.







Hochkonzentrierter Fältchenauffüller Forever Young - verfeinern Sie gezielt Ihre Gesichtskonturen und verabschieden Sie sich von Linien und kleinen Fältchen - mit der hochkonzentrierten Anti-Aging Spezialpflege Forever Young mit Soforteffekt in 3 Minuten.



Kostbare Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente machen die zarte Gesichtshaut besonders glatt und geschmeidig. Ihre Haut wird nachhaltig vor Feuchtigkeitsverlust geschützt, während Vitamine Sie vor den Folgen vorzeitiger Alterung bewahren.



Der innovative Spender ermöglicht ein besonders gezieltes, lokales Auftragen. Das Fluid hat einen straffenden Effekt auf Linien und Fältchen und entspannt die Mimikmuskulatur und verringert die Faltentiefe.



Feine Partikel sorgen dafür, dass der einzigartige Wirkstoffkomplex optimal von der Haut aufgenommen wird. Extrem kleine Partikel schweben im Produkt, beeinflussen den Körper positiv und wirken verjüngend auf die Haut.



Forever Young versorgt die Haut mit intensiver Feuchtigkeit, der Energiekreislauf der Haut wird aktiviert und die Hautregeneration unterstützt.



Forever Young

Trinkhausstraße 17, 1110 Wien

